Özel ve kamu bankaları, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Temmuz ayı emekli maaşının açıklanmasının ardından, yeni promosyon tutarları 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak şekilde belirlendi.

Ocak ayında emeklilerin alacağı maaş zammı merak konusu olurken, enflasyon rakamları ve tahminleri de yakından takip ediliyor. Sabah’ın haberine göre, bankaların yapacağı güncellemelerle 1 Eylül’den itibaren promosyon tutarının 10 bin ile 35 bin TL arasında olması bekleniyor.

SGK, gelir veya aylık alanlar ile hak sahiplerinin talepte bulunması durumunda, bankalar aracılığıyla promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

PROMOSYON 3 YILDA BİR VERİLİYOR

Bankalarca ödenebilecek en düşük promosyon tutarı, kişilerin aylık tutarına karşılık gelen aralık kademelerine göre belirleniyor. Bunun yanında bankalar, yaptıkları kampanyalarda en düşük promosyon tutarının üstünde ödemeler yapabiliyor ve farklı kampanyalarla çeşitli imkanlar sunabiliyor.

Bankalar tarafından tek seferde ve peşin ödenen promosyon, her 3 yılda bir veriliyor. Emekliler, isterlerse daha yüksek promosyon almak için maaşlarını başka bir bankaya taşıyabiliyor.

Ancak bu noktada kredi kullanım durumu ve bankacılık işlemlerine dair şartlar da önemli oluyor. Bankaların sunduğu güncel promosyon tutarları 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında yer alıyor.