Karakaş’a göre, 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, uzun süre çalışanlara daha yüksek maaş verilmesini öngörerek “çok çalışanın cezalandırıldığı” döneme son verecek. Yeni sistemle birlikte aylık bağlama oranları (ABO) yeniden şekillendirilecek, uzun süreli istihdam özendirilecek.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, kaleme aldığı son yazısında emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin yolda olduğunu belirtti.

