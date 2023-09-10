Burhaniye ilçesinde, emekli bankacı Yunus Göç, çiçek ve fidan yetiştiricisi oldu. İşletmesinde yaklaşık 500 çeşit bitki yetiştirdiğini anlatan Göç, bitkiler sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Burhaniye’de 2001 yılında banka müdürlüğünden emekli olan 73 yaşındaki Yunus Göç, 15 yıldan beri bitki yetiştiriciliği yapıyor. Orman İdaresinden sonra en büyük fıstıkçamı üreticisi olan Göç, yeşili çok sevdiğini söyledi. Köylü çocuğu olduğunu anlatan Yunus Göç, “ 15 yıldan beri bitki yetiştiriyorum. Gülden fıstıkçamını kadar 500’ün üzerinde bitki çeşidimiz var. Yeşille uğraşmak bana sağlık veriyor. Şeker hastasıyım. Ancak, yeşille uğraşmak bana sağlık veriyor” dedi.