Ak Parti ve ilgili bakanlıkların düzenlediği toplantıda, Türkiye'deki emeklilerin en düşük maaşlarının iyileştirilmesi üzerine detaylı bir çalışma yürütüldüğü belirtiliyor. Toplantıda üç farklı rakam üzerinde yoğunlaşıldı: 11 bin 500 TL, 12 bin TL ve 12 bin 500 TL. Bu rakamların her birinin, bütçe koşulları ve etki analizi göz önünde bulundurularak emeklilere yapılacak en uygun iyileştirmenin belirlenmesi amacıyla değerlendirildiği ifade edildi.

Toplantıda vurgulanan bir diğer nokta ise iyileştirme çalışmalarının geniş kapsamlı etkisi oldu. Özellikle, 3.8 milyon emeklinin büyük bir kısmının kök maaşlarının 10 bin TL'nin altında olduğu ve bu grup içinde 1 milyon 780 bin emeklinin hala 10 bin TL seviyesinin altında maaş aldığı belirtildi. Son zamlarla birlikte 2 milyon emeklinin maaşı 10 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda.

Önerilen iyileştirme senaryolarından birinin hayata geçirilmesi halinde, 10 bin TL maaş alan emeklilerin sayısının 12 bin TL'ye yükseleceği ve bu durumdan 3.8 milyon emeklinin faydalanabileceği hesaplandı. Bu iyileştirmenin maliyeti ve sağlayacağı sosyal faydaların dikkate alındığı toplantıda, iyileştirme çalışmalarının en geç temmuz ayı maaşlarına yetiştirilmesi planlandı. Bu doğrultuda Meclis Genel Kurulu'nda yapılan düzenlemelerle zam ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi için adımlar atılması bekleniyor.