Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin merakla beklediği Aralık 2024 emekli maaşı ödeme günlerini açıkladı.

Emekliler, 2025 Ocak zammı öncesinde bu ayki maaşlarını belirlenen tarihlerde alacak. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş ödeme takvimi...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenecek. Aralık ayı maaş ödeme günleri ise şu şekilde olacak:

4A (SSK) Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:



Son rakamı 9 olanlar: 17 Aralık

Son rakamı 7 olanlar: 18 Aralık

Son rakamı 5 olanlar: 19 Aralık

Son rakamı 3 olanlar: 20 Aralık

4B (Bağ-Kur) Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:



Son rakamı 9, 7, 5 olanlar: 25 Aralık

Son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Aralık

Son rakamı 8, 6, 4 olanlar: 27 Aralık

Son rakamı 2, 0 olanlar: 28 Aralık

4C (Emekli Sandığı) Emekli Maaşları

Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alıyor. Aralık 2024 maaş ödemeleri ise tamamen tamamlandı.

Emekliler, Ocak 2025'teki maaş zammı öncesinde bu ödeme tutarlarını son kez alacak. SGK, her ay düzenli olarak maaş ödemelerini yaparak emekli maaşlarının zamanında ve doğru bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor.