TAB Gıda, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 49 sistem geneli satış büyümesi, 59,4 milyon fiş ve yüzde 55'e ulaşan dijital satış payıyla iyi bir performans sergiledi. Şirket, artan paket servis hacmi, disiplinli yatırım stratejisi ve dengeli büyüme yaklaşımıyla operasyonel gücünü pekiştirdi.

Türkiye'nin önde gelen hızlı servis restoran operatörlerinden TAB Gıda, 2026 yılının ilk çeyreğine güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla başladı. Şirket, büyüme ivmesini korurken; hasılat, fiş sayısı ve FAVÖK tarafında dengeli ve sürdürülebilir bir performans sergiledi.

Yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrekte sistem genelinde satışlar yıllık bazda yüzde 49 artarak 18,1 milyar TL'ye ulaşırken, toplam fiş sayısı yüzde 14 artışla 59,4 milyona yükseldi. Paket servis fiş sayısındaki yüzde 23'lük artış, değişen tüketici alışkanlıklarına güçlü adaptasyonu ortaya koydu. Dijital kanalların toplam satışlar içindeki payı yüzde 55 seviyesine ulaşırken, paket servis toplam satışların yüzde 31'ini oluşturdu. Şirket, yılın ilk çeyreğinde 38 yeni restoran açarken, 31 restoranda renovasyon gerçekleştirerek hem büyümesini sürdürdü hem de mevcut restoran ağının verimliliğini artırdı.

'Disiplinli finansal yaklaşımımızla güçlü büyümemizi sürdürdük'

Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya birinci çeyrek sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, '2026 yılına güçlü sonuçlarla başlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Devam eden makroekonomik zorluklara rağmen büyüme momentumumuzu koruduk. İlk çeyrek performansımız, iş modelimizin dayanıklılığını ve disiplinli uygulama becerilerimizi bir kez daha ortaya koymaktadır. İlk çeyrekte sistem genelinde satışlarımız yıllık bazda yüzde 49 artarak 18,1 milyar TL'ye ulaştı. TMS 29 kapsamında gelirler reel olarak yüzde 15 büyürken, FAVÖK 2.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşerek yüzde 17'lik güçlü bir marj elde edildi. Franchise yapımızın sağladığı ölçek ekonomisi ve güçlü nakit akışı yönetimi, sürdürülebilir büyümemizin temelini oluşturmaya devam ediyor' ifadelerinde bulundu.

'Operasyonel mükemmeliyet ve güçlü ekip yapımız büyümeyi destekliyor'

Operasyon, İnsan Kaynakları, İç Denetim, İdari İşler ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Gökhan Asok ise, 'İlk çeyrekte müşteri talebindeki güçlü seyir, operasyonel performansımıza doğrudan yansıdı. Toplam fiş sayımız yüzde 14 artarak 59,4 milyona ulaşırken, paket servis fiş sayımız yüzde 23 yükseldi. Portföy genelinde gerçekleşen büyümeye Popeyes liderlik ederken, Arby's ve Usta Dönerci markalarımızdaki restoran içi ve paket serviste trafik artışı bu performansı destekledi. Büyüme stratejimizi disiplinli bir şekilde sürdürdük. İlk çeyrekte 38 yeni restoran açarken, yüksek kaliteli lokasyonlara ve uzun vadeli getirilere odaklanmaya devam ettik. Buna paralel olarak, 31 restoran renovasyonunu tamamlayarak mevcut portföyümüzün performansını ve çekiciliğini daha da artırdık. Bu yatırımlar, restoran içi müşteri deneyimini iyileştirirken özellikle içecek ve tatlı kategorilerinde ek satışları destekledi' dedi.

'Dijitalleşme ve müşteri odaklı stratejiler büyümemizin itici gücü'

Pazarlama ve Strateji, Paket Servis, Kurumsal Ticari İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürü Sinan Ünal: 'Tüketici beklentilerinin hızla değiştiği ve ekonomik koşulların hassasiyet oluşturduğu bu dönemde, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha yakından odaklandık. Bu doğrultuda, alım gücüne hitap eden değer ürünlerimizi önceliklendirmeyi sürdürdük. Değişen tüketici talebine uyum sağlamak adına hedefli ve özel günlere yönelik kampanyalar uygulamaya devam ettik. Dijitalleşme, stratejimizin temel yapı taşlarından biri olmaya devam ediyor. İlk çeyrekte paket servis toplam satışlarımızın yüzde 31'ini oluştururken, dijital kanalların toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 55'e ulaştı. Kiosk ekranları toplam satışların yüzde 19'unu oluştururken, Burger King, Popeyes ve Arby's gibi markalarımızda yüzde 65 restoran penetrasyonuna ulaşarak operasyonel verimliliğe katkı sağladı ve çapraz satış uygulamalarıyla ortalama fiş tutarını artırdı. Ayrıca, sadakat platformumuz Tıkla Gelsin üzerinden Gel & Al özelliğinin kullanımındaki artış da müşteri etkileşimini güçlendirdi' dedi.

Açıklamaya göre şirket, çeşitlendirilmiş marka portföyü, optimize edilmiş restoran ağı ve gelişmiş dijital altyapısı sayesinde hızlı servis restoran sektöründeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, değer odaklı ürün stratejisi, yenilikçi kampanyalar ve yerel tüketici tercihlerini gözeten ürün geliştirme yaklaşımıyla müşteri talebini desteklerken; dijitalleşme yatırımlarıyla da büyümesini sürdürülebilir kılıyor.