Bugün itibariyşe Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ödenecek. İkramiye ve maaş ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinde ödemeler bugünden itibaren başladı.Emeklilere ödemeler 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Emekliler normalde maaşlarını her ayın 17'siyle 26'sı arasında alıyor. Ancak bayram nedeniyle ödeme tarihleri değişecek.

GÜN GÜN ÖDEME TAKVİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi şöyle:

Maaşını ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da

Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'da

Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da

Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da

Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Haziran'da alabilecek.

BAĞ-KUR'LULAR NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak.

Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde yapılacak.

NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?

14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

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