Aralık ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanırken, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 olarak belirlendi.



Bu doğrultuda, Bağ-Kur ve SGK emeklilerinin zam oranları da aynı oranda netleşti. Ayrıca, Emekli Sandığı emeklileri de 6 aylık memur enflasyon farkı ile yüzde 49,25'lik bir zamla hak kazandılar. Ancak, SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaş zammının, en düşük emekli maaşı olan 7500 TL'nin altında kalması üzerine Ankara'da hızlı bir çalışma başlatıldı.



ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

En düşük emekli maaşı ne olacak sorusuna cevap bulabilmek adına, refah payı ve seyyanen zam uygulamalarının da etkisiyle rakamın 10 bin TL'yi aşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordineli bir şekilde özel bir çalışma yürütülüyor.



Memur ve işçi emeklileri arasındaki zammın farkı olan 11,68'i eşitleme yöntemiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtmak amacıyla gerçekleştirilen bu özel çalışmanın detayları önemle takip ediliyor.



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YENİ FORMÜL

Öne çıkan formül, ilk olarak en düşük emekli maaşı için belirli bir rakamın tespit edilmesini öngörüyor. Ardından, refah payı, seyyanen zam veya emekli kök aylığı için kademeli zamların uygulanmasıyla bu rakamın artırılması hedefleniyor.



SGK uzmanları, emekli zammında adil bir dağılım sağlanabilmesi için kök maaşların kategorize edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: "Kök aylığı 5500 TL'nin altında olanlara farklı, 5.500-6.000 TL arasında olanlara farklı bir zam, 6.500-7.000 TL arasında olanlara farklı bir zam verilmesi gerekiyor."



TAHMİNLER BELİRLENEN RAKAMLARI İŞARET EDİYOR

Zamlı emekli maaşı hesaplamasında, önce kök maaşa yüzde 4'lük bir ek ödeme uygulanırken Hazine desteği ile rakam en düşük emekli maaşı seviyesine getiriliyor. 2024 için en düşük emekli maaşı tahminleri 10 ila 11.500 TL arasında değişecek.



ZAMLI MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Konunun ilk olarak Kabine Toplantısı'nda detaylı bir şekilde ele alınması beklenirken en düşük emekli maaşı zammını belirleyen Meclis aşamasına geçilecek.



TBMM'nin çalışmalarına ara verdiği süreçte, 16 Ocak'ta tekrar toplanması planlanıyor. Zamlı emekli maaşları için ödemeler, SSK emeklileri için ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular için her ayın 25’i ile 28’i arasında gerçekleşiyor.



Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alırken en düşük emekli aylığına ilişkin teklifin 16 Ocak sonrasında yasalaşması durumunda, ilave zam farkları bu ayki emekli aylığı ödemelerine yetişmeyebilir. Böylece ilave zam farkları, kanun çıktıktan sonra ödenme ihtimali taşıyor.