Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının yönlendirmeleri fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirerek yatırımcılara kritik mesajlar verdi.

Borsa İstanbul'un teknik görünüme ilişkin değerlendirmesinde Memiş, “Teknik olarak 12.200–12.600 puan aralığını takip etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Yıl sonu hedefinin değişmediğini vurgulayan Memiş, uzun vadeli bakış açısının önemine işaret ederek, “Yine yıl sonu hedefimiz 14.000 puan seviyesi olduğu için uzun vadeli pozisyon açan arkadaşlarımızın yıl sonuna kadar bir planlama yapması lazım” dedi.

ALTINDA ANA TREND YUKARI

Değerli metaller cephesinde ons altının 4.640 doları test ettikten sonra 4.592 dolar seviyesine çekildiğini hatırlatan Memiş, yükseliş trendinin korunduğunu vurguladı.

“Ons altını yüksek görmeye devam ediyorum. Bu yıl ortasına kadar ana trend noktası olarak 4.800–4.880 dolar seviyelerini takip edeceğim” diyen Memiş, 4.440 dolar seviyesini güçlü destek olarak işaret etti.

Gram altın tarafında ise kısa vadede 6.500 lira seviyesinin kritik olduğuna dikkat çekti.

GÜMÜŞ İÇİN SERT UYARI: CAN YAKABİLİR

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmeleriyle öne çıkan Memiş, sert ifadeler kullandı. Son yükselişlerin sağlıklı olmadığını belirten Memiş, yatırımcıları açık şekilde uyardı:

“Yine bir manipülasyon ve spekülasyon fiyatlaması içerisindeyiz. Yatırımcıların ciddi anlamda canını yakabilecek bir süreçteyiz. Yaklaşık bir aydır bu taraftan uzak durulması gerektiğini her videoda uyarıyorum. Gümüş bu yıl ciddi anlamda can yakabilir.”

Ons gümüşte kritik seviyeye de dikkat çeken Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Asıl hikayeyi 80 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldıkça göreceğiz. Bu enkazdan çok kişi mağdur olacak ve önümüzdeki aylarda sosyal medyada ‘bu gümüşe nereden bulaştım’ diyenlerin sayısı artacak.”

İslam Memiş’in en dikkat çeken mesajı, 2026 yılına dair öngörüsü oldu. Piyasalarda artacak oynaklığa dikkat çeken Memiş, yatırımcılara şu uyarılarda bulundu:

“Piyasalar hâlâ kargaşa ve belirsizlik içinde. 2026’yı ‘manipülasyon yılı’ olarak tanımlamıştık. Her ay farklı bir senaryoyla karşılaşacağız. Bu yıl kazanma yılı değil; varlıkları koruma ve sürdürme yılı olacak. Uzun vadeli düşünen, portföyünü çeşitlendiren ve kaldıraçlı işlemlerden kaçınanlar kazanacak. Ancak birikimleriyle riskli spekülasyon yapanlar kaybedecek.”