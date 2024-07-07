Kamu bankaları, emekli promosyonlarını 12 bin TL'ye çıkararak özel bankaların da SGK ile iş birliği yapıp promosyon yarışına girmesine neden oldu. Bu rekabet ortamında emekli promosyonları 20 bin TL’ye doğru yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikiyle başlatılan bu süreçte, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları emekli promosyonlarını artırdı.

Bu bankalar, emekli maaşını taşıyanlara şu ödemeleri yapacak:

10 bin TL’ye kadar olan emekli maaşı için 5 bin TL,

10 bin TL ile 15 bin TL arasındaki emekli maaşı için 8 bin TL,

15 bin TL ile 20 bin TL arasındaki emekli maaşı için 10 bin TL,

20 bin TL üzerindeki emekli maaşı için 12 bin TL.

Bu ödemeler üç yılda bir gerçekleşecek. Ayrıca, Türkiye İş Bankası da kamu bankalarıyla benzer şekilde 12 bin TL'ye kadar promosyon sunacağını belirtti.

Yapı Kredi: Emekli maaşı promosyonlarını 15 bin TL’ye kadar artırdı. Ek olarak, "Ek Ödül Taahhütnamesi" imzalayanlara ve iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ekstra bin TL ödül veriyor. Ayrıca, bireysel kredi kartıyla bin TL harcama yapanlar için de ekstra bin TL promosyon sunarak toplam ödülü artırıyor.

Emekli maaşı promosyonlarını 15 bin TL’ye kadar artırdı. Ek olarak, "Ek Ödül Taahhütnamesi" imzalayanlara ve iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ekstra bin TL ödül veriyor. Ayrıca, bireysel kredi kartıyla bin TL harcama yapanlar için de ekstra bin TL promosyon sunarak toplam ödülü artırıyor. QNB Finansbank: Cep telefonu üzerinden dijital onayla şubeye gitmeden maaşını taşıyan emeklilere 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sağlıyor. Ayrıca, Banka CardFinans Emekli kredi kartını kullananlara yıllık 1.200 TL indirim sunarak toplamda 13 bin 200 TL'ye kadar emeklilik promosyonu veriyor.

Emekliler İçin Promosyon Başvurusu

Emekliler, maaşlarını taşımak ve daha avantajlı promosyonlardan faydalanmak için banka şubelerine gidebilir veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Mevcut bankalarına bildirimde bulunarak ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden “Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği” adımlarını izleyerek maaşlarını taşıyabilirler. Daha cazip bir promosyon teklifi bulunursa, mevcut taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabilir. Ancak, mevcut bankada kalınan süre boyunca alınan promosyon miktarı iade edilmelidir.