2023 yılı Aralık ayı boyunca kampanyaları devam eden ve emekliye yüksek promosyon veren bankalar bütçeyi korumayı sürdürüyor. Alınan maaşa ek geri ödemesiz nakit destek milyonlarca SSK ve Bağ-kur emeklisinin cebini hafifletiyor.

Yüksek Promosyon Veren İşte O Bankalar!

Promosyon kampanyaları ile yıl sonuna özel ek kazanç fırsatı sunan özel bankalar arasında en yüksek promosyonu verenler; Denizbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, ING Bank gibi firmalar yer alıyor.

Promosyon Ödemesi Ne Zaman Yatacak?

En düşük emekli maaşı 7.500 TL üzerinden düşünüldüğünde emekli promosyon ödemeleri 12.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Aralık ayında başvuruda bulunan her emekli Ocak ayında ilk maaşını zamlı olarak hesabında bulabilecek.

3 Yıl Şartına Dikkat!

31 Aralık tarihinde sona erecek kampanyadan faydalanmak isteyenlerin yüksek promosyon veren bankanın şubesi ile iletişime geçerek maaşını taşıması yeterli oluyor. 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren her emekli ilk maaşa ek promosyondan otomatik olarak faydalanıyor.