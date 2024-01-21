Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emekliye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yüzde 37,5'in üzerine yüzde 5 ek zam yapma kararı aldıklarını açıkladı.

PEKİ DENGE NASIL SAĞLANACAK?

7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarıldı. Ek zam sonrası emeklilerin maaşlarında denge kuramazken uzmanlar temmuz ayındaki artışta dengenin sağlanacağını düşünülüyor.

Uzman isim, yüzde 5'lik ilave zamma kavuşan emekli yeni maaşını hesaplamaya başlarken emekliler arasındaki maaş dengesinin nasıl sağlanacağını anlattı. Meclis Plan Bütçe Komisyonu da maaş düzenlemesi için mesaiye başladı.

Şubat ayında, SSK ve Bağkur emeklisi ek zamlı maaşına kavuşacak. Plan ve Bütçe Komisyonu yasa teklifi için mesaiye başladı. Enflasyon tahminlerine göre maaş dengesi de işte böyle sağlanmış olacak. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 24 oranında zam uygulanacak. Emekli memurlar da ocak ayında toplu sözleşme zammı aldıkları için enflasyonunun yüzde 15'i aşan kısmından yararlanacaklar. SSK ve Bağkurlular temmuzda yüzde 24 alırken emekli memurlar yüzde 18.6'da kalacak...

Uzman isim katıdığı canlı yayında şu ifadeleri kaydetti:

"Örneğin aralık ayında maaşı 15 bin lira olan bir kişi bu ay ocak ayında 20 bin 635 alacak. Ek zam kanunu çıktıktan sonra bu kez maaşı yüzde 42.57 üzerinden hesaplanacak bu kişiye daha sonra 750 lira fark ödenecek."

En düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye çıkarıldı. Kök aylığı 6 bin TL olanların maaşı da böyle hesaplanacak:

Öncelikle yüzde 37.57'lik zamma göre hesaplanacaktı 8254 lira çıkacaktı, ek zam kanunu çıktıktan sonra bu kez yüzde 42.57'lik zamma göre hesaplanacak 8554 lira çıkacak

Bu kişiye 1746 liralık fark ödenerek 10 bin TL tamamlanacak.

6 aylık enflasyon yüzde 15 olursa dengelenme bu kez yüzde 64'de olacak. Yüzde 35 olursa yine 92,5 düzeyinde bir dengelenme sağlanacak.

2024'ün 6 aylık enflasyonu yüzde 24'ten düşük de çıksa fazla da çıksa SSK ve Bağkur emeklisi ile memur emeklisi arasındaki zam dengesi bozulmayacak. Oransal anlamda bir eşitlik sağlanacak.