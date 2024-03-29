TC Kimlik numarasının son rakamı 0-2-4-6-8 olan emeklilere 30 bin TLdestek sağlanacak.Yapılan bu destekle birlikte emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve ekonomik olarak daha güçlü bir pozisyonda olmalarını sağlamak hedefleniyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN 30 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU

Emeklilere sunulan fırsatlar arasında Ziraat Bankası'nın 30 bin TL kredi fırsatı yer alıyor. Bu kredi fırsatıyla emekliler, istedikleri alanlarda kullanabilecekleri nakit desteğine sahip olabilirler. Ancak, bu krediye başvurmak isteyen emeklilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Şartlar şöyle;

öncelikle bankanın belirlediği başvuru sürecini takip etmeleri gerekmektedir. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almak ve gerekli belgeleri tamamlamak için Ziraat Bankası şubeleri veya resmi internet sitesi üzerinden bilgi edinilebilir. Kredi başvurusu için gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması, başvurunun olumlu sonuçlanması açısından önemlidir