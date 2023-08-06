Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Başkentlilerin her anında yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de emeklilerin yanında olacak. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla emeklilere çağrıda bulunan Mansur Yavaş, “İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer. Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler” dedi.ANKARA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik şartlarda zor zamanlar geçiren emekli vatandaşların sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvuruda bulunabileceğini duyurdu.

“İNSANI ÖNCELEYEN BELEDİYECİLİK DARDA OLANIN YANINDA OLMAKTAN GEÇER”

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla emeklilere seslenen Yavaş, “https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuruda bulunabileceklerini belirterek, “İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer. Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler” dedi.