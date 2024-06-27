Garanti BBVA, tüm emeklilere tek seferlik 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

Zamlar Yeterli Olmadı

Ocak ayında gerçekleştirilen %49,25'lik zamla birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Ancak enflasyonun etkisiyle bu artış, emeklilerin geçim sıkıntılarını gidermekte yetersiz kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü "Emeklilerin Yılı" olarak ilan etmesiyle birlikte beklentiler arttı. Temmuz ayında yapılacak zamların yanı sıra, emeklilere ek desteklerin sağlanacağı duyuruldu.

Promosyon Kampanyası Ayrıntıları

Garanti BBVA, emekli maaşlarını bankaya taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacak. Bu kampanyadan yararlanabilmek için emekli maaşını bankaya taşımak ve üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü vermek gerekiyor.

Ödeme Miktarları

- 10.000 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL

- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Başvuru Süreci

Emekliler, E-Devlet üzerinden veya Garanti BBVA şubelerinden maaş taşıma işlemlerini yaparak kampanyadan yararlanabilirler. E-Devlet üzerinden işlem yapmak isteyenler "Emekli maaşı taşıma" başlığı altında kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler.

Bu ek ödeme, emeklilerin artan yaşam maliyetlerine karşı bir nebze de olsa rahatlamalarını sağlayacak. Garanti BBVA’nın sunduğu bu fırsat, tüm SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini kapsayacak.