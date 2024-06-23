Memur, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Ancak bu zam oranı eşit olsa da, özellikle düşük maaş alan SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin durumunda belirgin bir iyileşme olmadı.

En düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltilse de bu miktar hâlâ açlık sınırının oldukça altında kalıyor. Emekliler, Temmuz ayında yapılacak zam ve refah payı eklemesini beklerken, 2024 yılı için planlanan sosyal yardımlar da gündeme gelmeye başladı.

Hükümet kanadından gelen açıklamalara göre, bayram ikramiyeleri düşük kalan emeklilere ekstra destek sağlanacak. Bu destek paketinde, maaşı dışında geliri ve mülkü olmayan emeklilere yönelik elektrik, doğalgaz ve su faturası desteği, ayrıca verilecek emekli kartları üzerinden gıda yardımı da bulunuyor.

TÜM EMEKLİLERE ÜCRETSİZ HİZMET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok belediye başkan adayı, emeklilere yönelik destek paketleri açıkladı. Seçimleri kazanan belediye başkanları, vaatlerini hayata geçirmeye başladı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, daha önce söz verdiği gibi, emeklilere yönelik ücretsiz kuaför hizmeti yarın itibarıyla başlattığını duyurdu.

Aksaray Belediyesi'nin dinlenme evi bahçesinde hizmet veren kuaför salonu, emekli vatandaşlara kapılarını sonuna kadar açtı. Emekliler, bu salonda traş başta olmak üzere tüm kuaför hizmetlerini ücretsiz olarak alabilecekler.

"7'DEN 70'E HERKESE HİZMET VERECEK"

Aksaray Belediyesi Berber Salonu, hafta içi her gün sabah saat 08.00'de hizmet vermeye başlayarak tüm gün açık olacak. Emekli vatandaşlardan gelen talep fazla olursa, kuaför hizmetleri cumartesi günleri de devam edecek. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak kentte yaşayan 7'den 70'e herkese bu kapsamda hizmet vereceklerini belirtti.

Aksaray Belediyesi daha önce de mobil kuaför hizmetini devreye sokmuş, evinden çıkamayan emeklilere kuaför hizmeti sunmuştu. Bu uygulama, sadece emeklilere değil, aynı zamanda engelli vatandaşlara ve hastalıkları nedeniyle evlerinden çıkamayan kişilere de hizmet vermekteydi.