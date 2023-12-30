Asgari ücrete yapılan zammın ardında gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi.

Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, özel bir çalışma yürütüldüğünü söyledi

Yılmaz, Orta Vadeli Program'da (OVP) tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde memur zammının yüzde 50'ye yakın seviyede oluşacağını dile getirdi.

Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranının da netleşeceğini dile getiren Yılmaz, "Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak." dedi.

"DÜŞÜK GELİRLİLERİ GÖZETECEĞİZ"

"Alt gelir grupları için mali imkanlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli." diyen Yılmaz, "Bu noktada en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olan da var. Az primle emekli oldukları için kök aylığı 3 bin 500- 5 bin TL olduğu halde 7 bin 500 alan da var." dedi.

Yılmaz, bu durumda olanlar için de çalışıldığını ifade ederken "Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz." açıklamasında bulundu.