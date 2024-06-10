Emeklilerin en düşük maaşı 10 bin lira olması nedeniyle hükümetten zam talebinde bulunurken, bankalar da emekli müşterilerine indirim konusunda kampanya düzenliyor.

Emekliler, en düşük emekli maaşının 10 bin lira olması sebebiyle hükümetten yeni zam talebinde bulunurken, bir yandan da emekli maaşına ek destek sağlayan kurumların desteklerini araştırıyor.

Bu kapsamda, bazı belediyeler Emekli Kart çıkararak emeklilere fatura ve toplu taşıma konusunda indirim desteği sağlarken, bazı bankalar da fatura indirimine yönelik kampanyaya gidiyor. QNB Finansbank da emekliler başta olmak üzere tüm müşterilerine fatura indirimi için yeni bir kampanya düzenledi. QNB Finansbank, düzenlediği kampanyayla müşterilerine 300 TL’ye kadar ParaPuan hediye edeceğini duyurdu.

FATURULAR ÜCRETSİZ OLACAK

Kredi kartıyla ödül kazanmak için, talimat verilen faturanın 29 Kasım 2024'e kadar en az bir kez ödenmesi gerekiyor. Talimatların 31 Aralık 2024'e kadar açık kalması şarttır. Aksi halde ödül olarak Verilen ParaPuan geri alınacağı belirtildi. Kullanılan ParaPuan miktarı, kredi kartı ekstresine borç olarak yansıtılacak.

Hesaptan verilen talimatlarla ilgili faturanın, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi zorunludur. Bu ödemelerden kazanılan ParaPuan, 1-10 Ağustos 2024 tarihleri arasında CardFinans Nakit kartlarına yükleneceği belirtildi.

Kredi kartından verilen talimatlar için ödüller, faturanın ödendiği ayın son iş günü CardFinans veya QNB First logolu kredi kartlarına yüklenecektir. Kredi kartı limitinin yetersiz olması durumunda fatura ödeme işlemi gerçekleşmeyecektir. Kampanya, yalnızca CardFinans ve QNB First logolu kredi kartlarıyla verilen talimatlar için geçerli sayılacağı duyuruldu.