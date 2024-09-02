HAK-İŞ, 2024 ve 2025 yıllarında emeklilik başvurusu yapacak sigortalılar için kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, emekli maaşlarının hesaplanmasında önemli değişiklikler olabileceği ve başvuru tarihlerinin maaşları etkileyebileceği vurgulandı.

Emekli Maaşları ve Başvuru Tarihi

HAK-İŞ, emekli maaşlarının belirlenmesinde başvuru tarihinin büyük önem taşıdığını belirtti. Emekli aylıkları, sigortalının her yıl için prime esas kazancının, ilgili yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme katsayısıyla güncellenir. Bu katsayı, TÜİK tarafından açıklanan tüketici enflasyonu ve büyüme hızının bir bileşeni olarak hesaplanır.

2024 yılı emeklilik başvurusu yapacaklar için maaş hesaplamasında 2023 yılı verileri, 2025 yılı için ise 2024 yılı verileri kullanılacak. Enflasyon oranlarının düşmesi, 2025 yılı emeklilerinin maaşlarının 2024 yılı emeklilerinden daha düşük olmasına neden olabilir. Bu farkın, her bir sigortalı için değişkenlik göstermekle birlikte, yaklaşık %25-35 arasında olması bekleniyor.

Emeklilik Dilekçesi Verme Tarihleri

Sigortalıların hangi yıl emekli olacağını belirlemek için önemli tarihler mevcut:

Ücretlerini her ayın 15'inde alan işçiler, 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri halinde 2024 yılı emeklisi olarak sayılacak.

Ücretlerini her ayın 1'inde alan işçiler, 31 Aralık 2024 tarihinden önce emeklilik dilekçesi vermeleri halinde 2024 yılı emeklisi olarak kabul edilecek. Bu tarihten sonra yapılan başvurular, 2025 yılı emeklisi olarak değerlendirilecek.

Gelecek Yıllar İçin Öneriler

HAK-İŞ, mevcut sistemin adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirterek, emekli maaş bağlanma yöntemlerinde yaşanabilecek önemli enflasyon farklarından etkilenmeyecek yasal değişiklik önerilerini içeren bir raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Bu bilgiler ışığında, emeklilik başvurusu yapmayı planlayan sigortalıların, maaş hesaplamalarındaki olası farklardan etkilenmemek için belirtilen tarihlere dikkat etmeleri önem arz ediyor.