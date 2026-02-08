Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki semt pazarlarında karalahananın tanesi, büyüklüğüne göre 70 ila 80 lira arasında alıcı buluyor. Yüksek fiyatın, serada üretilmemesi nedeniyle Antalya gibi bölgelerde yaşanan su baskınlarıyla ilgisi olmadığı belirtiliyor. Buna rağmen Niğde’nin Bor ilçesinde bir üretici, tüccarların ürünü tanesi 5 liradan almak istemesi üzerine hasat yapmayarak karalahanaları tarlada bıraktı.

Tüccarın ürünü tanesi 5 liradan alması halinde, satışa sunulduğunda fiyat farkı 16 kata kadar çıkıyor. Başka bir ifadeyle, tarladan düşük bedelle çıkan karalahana sofraya ulaşana kadar katlanarak artıyor. Bir yanda yüksek fiyatı nedeniyle 80 liradan satılan ve birçok vatandaşın alamadığı ürün, diğer yanda ise maliyetini karşılamadığı için tarlada çürümeye bırakılan emek ve ciddi bir ekonomik kayıp bulunuyor.

Niğde'nin Bor ilçesi Sinandı bölgesinde 25 dönüm alanda satılamadığı için tarlada kalan ve çürümeye başlayan karalahananın üreticisi Hasan Aydın, tanesi 5 lira verdikleri için anlaşamadığını söyledi. Toplaması, nakliyesi gibi maliyetler de eklendiğinde 5 liranın kendisine fayda sağlamayacağını dile getiren Aydın, "Nakliyesini, işçiliğini kurtarmadığı için kesmedik. Ondan sonra da böyle kaldı" ifadesini kullandı.

Banka kredisi de kullandığına dikkati çeken Aydın, ürün tarlada kaldığı için nasıl ödeyeceğini kara kara düşündüğünü aktardı. Aydın, binlerce dönüm ürününün çöp olduğunu, tarladan bir liralık bile satış yapamadığını vurguladı.

Kaynak: İHA