OECD’nin 2025 emeklilik raporu, yaşam süresinin uzaması ve sosyal güvenlik dengeleri nedeniyle emeklilik yaşının kademeli olarak artacağını ortaya koydu. Türkiye’de de bu yükselişin 2048 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

OECD Raporu: Emeklilikte Yeni Dönem Başlıyor

2025 OECD Emeklilik Değerlendirme Raporu, dünya genelinde emeklilik sistemlerinde önemli değişikliklerin sinyallerini veriyor. Rapora göre üye ülkeler, hem kamu maliyesini korumak hem de sosyal güvenlik sistemlerini sürdürülebilir hâle getirmek için emeklilik yaşını giderek yükseltiyor.

Güncel verilere göre OECD ülkelerinde ortalama emeklilik yaşı:

Erkeklerde: 64,7

Kadınlarda: 63,9

Türkiye ise hâlen ortalama 52 yaş ile OECD ülkeleri arasında en erken emeklilik yaşına sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Emeklilik Yaşı Değişiyor! Yeni emeklilik tablosu yayınlandı

OECD Raporu Emeklilikte Yeni Dönemi İşaret Ediyor

OECD tarafından yayımlanan 2025 Emeklilik Değerlendirme Raporu, dünya genelinde emeklilik sistemlerinde önemli bir dönüşümün kapıda olduğunu gösteriyor. Rapora göre üye ülkelerde hem kamu maliyesini korumak hem de sosyal güvenlik sistemlerini sürdürülebilir kılmak amacıyla emeklilik yaşı giderek yükseliyor.

Güncel veriler ışığında OECD ülkelerinde ortalama emeklilik yaşı;

Erkeklerde 64,7 ,

Kadınlarda 63,9

olarak hesaplandı.

Türkiye ise hâlen ortalama 52 yaş ile OECD ülkeleri arasında en erken emeklilik yaşına sahip ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

2024 Sonrası İşe Başlayanlar Daha Geç Emekli Olacak

Raporda en dikkat çekici başlıklardan biri, 2024 ve sonrasında çalışma hayatına başlayanlar için emeklilik yaşının belirgin biçimde yükselmesi oldu. OECD projeksiyonlarına göre uzun vadede:

Erkeklerde emeklilik yaşı 66,4 ,

Kadınlarda ise 65,9

seviyesine çıkacak.

Bu tablo, genç kuşakların hem daha uzun süre çalışacağını hem de emeklilik planlarını bugünden daha uzun vadeli yapmak zorunda kalacağını ortaya koyuyor.

Bazı Ülkelerde Emeklilik Yaşı Otomatik Artıyor

OECD raporunda, emeklilik yaşını yaşam beklentisine endeksleyen ülkeler ayrıca vurgulandı. Bu sisteme göre yaşam süresi uzadıkça emeklilik yaşı otomatik olarak yükseliyor.

Bu modeli uygulayan ülkelerden bazıları şöyle:

İtalya, Hollanda, İsveç: Emeklilik yaşı 70 ,

Estonya: Emeklilik yaşı 71 ,

Danimarka: 2040’ta emeklilik yaşı 70 olacak.

Ayrıca Finlandiya, Portekiz ve Slovakya dâhil sekiz ülke benzer mekanizmalarla emeklilik yaşını otomatik güncelliyor. Norveç ise yaşam beklentisindeki artışın üçte ikisini emeklilik yaşına yansıtan karma bir model uyguluyor.

Çekya ve Slovenya’da Radikal Emeklilik Reformları

Raporda, bazı ülkelerin emeklilik yaşını kademeli ama net hedeflerle artırdığına da dikkat çekiliyor.

Çekya için belirlenen yol haritası şu şekilde:

2030’a kadar her yıl 2 ay artış → Emeklilik yaşı 65 ,

2030 sonrası her yıl 1 ay artış → 2056’da 67 yaş.

Slovenya ise daha sert bir düzenlemeye gitti:

En az 15 yıl sigortalı olanlarda emeklilik yaşı 65’ten 67’ye ,

40 yıl çalışanlar için yaş sınırı 60’tan 62’ye çıkarıldı.

Türkiye’de Emeklilik Yaşı 2048’e Kadar Artacak

Türkiye, OECD ortalamasının altında bir emeklilik yaşına sahip olsa da mevcut mevzuat gereği kademeli artış süreci devam ediyor. Mevcut tabloya göre:

Kadınlarda emeklilik yaşı: 58 ,

Erkeklerde emeklilik yaşı: 60 ,

2048 sonrası: Kadın ve erkekler için 65 yaş ortak sınır olacak.

Bu nedenle bugün genç yaşta işe başlayan bir çalışanın, geçmiş nesillere kıyasla çok daha geç emekli olması kaçınılmaz görünüyor.

Emeklilik Yaşı Neden Yükseliyor?

OECD’ye göre emeklilik yaşlarının artırılmasının üç temel gerekçesi bulunuyor:

Yaşam süresinin uzaması, Çalışan nüfusun azalması, Sosyal güvenlik sistemlerinin finansal sürdürülebilirliği.

Bu nedenlerle birçok ülke, genç kuşaklar için daha uzun çalışma süresini esas alan yeni emeklilik modellerini devreye almaya başladı.

OECD’nin Rolü Nedir?

OECD; ekonomik büyüme, sosyal refah, istihdam, yoksullukla mücadele ve kamu politikaları alanında ülkeler arası karşılaştırmalar yapan ve politika önerileri geliştiren uluslararası bir kuruluştur. Emeklilik raporları da ülkelerin uzun vadeli sosyal güvenlik planlamalarında yol gösterici bir kaynak olarak kabul ediliyor.