Ocak 2025 için emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve en düşük emekli maaşı ile ilgili tahminler, enflasyon verilerine ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminlerine dayanarak şekilleniyor.

Ağustos ayında enflasyon yüzde 2.47 arttı.

Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 61.78'den yüzde 51.97'ye düştü.

Emekli Maaşı Zam Oranı:

Şu ana kadar açıklanan 2 aylık enflasyon verilerine göre emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 5.78 olarak kesinleşti.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38, üst sınırı ise yüzde 42 olarak belirlendi.

Yıl sonuna kadar toplam enflasyon farkının yaklaşık yüzde 15 civarında olacağı öngörülüyor.

Temmuz 2024'te yapılan zammın ardından en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltilmişti.

Ocak 2025 için tahminler, en düşük emekli maaşının yüzde 15 oranında bir zam alacağı yönünde.Bu durumda, en düşük emekli maaşının yaklaşık 14.345 TL olması bekleniyor.Eğer zam oranları yüzde 20'ye çıkarsa, en düşük emekli maaşının 15.000 TL'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin Görüşleri:

Ekonomistler, hükümetin emeklilerin alım gücünü artırmak için en düşük emekli maaşını en az 15.000 TL yapabileceğini belirtiyor.

Ancak kesin zam oranları, Ocak 2025 tarihinde açıklanacak 4 aylık enflasyon verileri ile netleşecektir.