Karakaş, emeklilere seyyanen zam talebinin arttığını ve sosyal yardım yerine maaş artışı istediklerini açıkladı. Ancak, memurların 3600 ek gösterge konusunda umutlu olmamaları gerektiğini belirtti.

Kademeli emeklilik konusunda ise 2000-2008 arası işe girişi olan sigortalılar için beklentiler olduğunu dile getirdi. Muhalefet partilerinin bu konuda kanun teklifi verdiğini ifade etti. Karakaş, taşeronlar arasında kadro beklentisinin devam ettiğini belirtti.

Emekli Kart uygulamasının yeni olmadığını vurgulayan Karakaş, devletin zaten gelir testi yaparak yardımlarını gerçekleştirdiğini ve sosyal yardımlaşma vakıflarının da bu konuda aktif rol oynadığını ifade etti. Ancak, bu tür sosyal yardımların emekliler arasında olumsuz algılanabildiğini söyledi.

Karakaş'a göre, seçim öncesi seyyanen zam konusunda bir düzenleme yapılabilir olasılığı bulunmaktadır. Ancak, durumun tamamen tersine dönebileceğini de ima etti.

Başuzman Karakaş, kademeli emeklilik sürecinin uzun bir geçmişi olduğunu belirterek, bu konuda yoğun çalışmalar yapıldığını ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti.

3600 ek gösterge konusunda ise Karakaş, bu ek göstergenin bazı memurlara verildiğini ancak genel olarak maaşlara etkisinin olmadığını belirtti. Bağkur prim eşitlemesi için çalışmaların hızla devam ettiğini ve Meclis'e getirilmesinin yakın olduğunu belirtti.

Taşerona kadro beklentisi içinde olan grupların heterojen bir yapıya sahip olduğunu belirten Karakaş, özellikle PTT ve TRT çalışanları ile yemekhane çalışanları ve şoförlerin mağduriyetlerine dikkat çekti ve konunun devlete ekonomik olarak yük getirebileceğini ifade etti.