30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ancak yoğun yağmur yağışı sebebi ile ertelenen Emir Can İğrek konseri coşkulu bir kalabalık eşliğinde Süleymanpaşa Sahil Dolgu alanda gerçekleştirildi.

İnteraktif bilgi yarışması ile başlayan gecede Sunucu Sinan Uysal’ın performansı ve Dj şovu, beklenen konser öncesi heyecanı arttırdı. Saatler 22.00’yi gösterdiğinde Türk pop müziğin yükselen yıldızı Emir Can İğrek alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Emir Can İğrek, özgün sözleri ve etkileyici sahne performansı eşliğinde seslendirdiği kendi eserlerinin yanı sıra hem duygusal hem de hareketli parçalardan oluşan repertuarıyla Süleymanpaşalı müzikseverleri adeta büyülerken, şarkılarına binlerce Süleymanpaşalıdan oluşan bir koro eşlik etti.

Konserin sonunda sahneye çıkarak Emir Can İğrek’e çiçek takdim eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar; “Ben Emir Can İğrek kardeşime buraya tekrar geldiği için teşekkür ederim. Hepinizin bildiği gibi kendisi Tekirdağlı. Tekirdağlı bir kardeşimizin böylesi hayran kitlesi olması, sesi ve müziği ile her geçen gün zirveye giden basamakları hızlıca çıkması bizi çok mutlu ediyor. Bu gece de bizlere coşku dolu bir gece yaşatıyor. Kendisine teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Başkan Volkan Nallar ve Emir Can İğrek konseri izlemeye gelenler ile özçekimde aynı karede buluşurken yaklaşık 2 saat süren konser, sahne şovları ile sona erdi.