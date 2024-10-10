Karabağlar Belediyesi, çıkan yangında yaşamını yitiren Emircan Pehlivan’ın adını, Vatan Mahallesi’nde bulunan bir parka verdi. Açılışa Emircan’ın ailesiyle birlikte katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Tüm çocuklarımız gülsün, yaşasın, oynasın, onların istediği park olsun demiştik. Arkadaşlarımızın emeği sonucu Emircan burada, bizimle birlikte olacak. Adıyla yaşayacak” dedi.İZMİR (İGFA) - Vatan Mahallesi 9174/1 Sokak üzerinde bulunan park, yenilenerek “Emircan Pehlivan” adıyla hizmete açıldı. Parkta düzenlenen törene Başkan Kınay, Emircan’ın annesi Ceylan ve babası Umut Pehlivan, Vatan Mahallesi Muhtarı Temel Doğru, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri Emircan’ın yakınları ile mahalle sakinleri katıldı.

Muhtar Doğru, talihsiz bir biçimde hayatını kaybeden 2 yaşındaki Emircan Pehlivan’ın adının bundan sonra bu parkta yaşayacağını söyleyerek, Başkan Kınay başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Emircan Pehlivan’ın annesi Ceylan Pehlivan, “Nasip ile savaş olmazmış. Savaşa girdim ama kaybettim. İnşallah burada çok güzel anılar paylaşırız. Emircan bunu tadamayacak ama cennetin en güzel yerinde olduğunu biliyorum. Helil Kınay başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Kınay da, “Bugün burada bir arada hayatı paylaşıyoruz. Aile olmanın gereğidir hayatı paylaşmak. Biz 'Tüm çocuklarımız gülsün, yaşasın, oynasın, onların istediği park olsun' demiştik. Emircan hepimizin çocuğu. Adıyla burada yaşayacak. Ailelerimiz, çocuklarımız hep gülsün istiyoruz. Tüm çocuklarımızla birlikte hayatı paylaşmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da iyiliklerle, güzellikleri paylaşmak dileğiyle” diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılanlar, yeniden düzenlenen 1500 metrekarelik Emircan Pehlivan Parkı'nı gezdi.