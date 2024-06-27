Beyoğlu Belediyesi, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen “Türk Kadın Öncüleri” sergisine ev sahipliği yapıyor. İlk Türk kadın göçmenlerin göç hikayelerinin ve başarı öykülerinin yer aldığı sergi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluşuyor.

Türkiye ile Hollanda arasında yapılan işgücü anlaşmasının ve Hollanda’ya Emirdağlı Türk işçilerin göç edişinin 60’ıncı yılı çerçevesinde düzenlenen “Türk Kadın Öncüleri” sergisinin açılışı, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sergi açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Hollanda Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Lübnan, Filipinler, İsviçre, Almanya başkonsolosluklarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

“Tarihiyle, yaşanmışlıklarıyla beyoğlu hepimizin”

Türkiye ve Hollanda arasında uzun yıllar öncesine dayanan dostluk ve işbirliğine vurgu yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney “Göç hikayelerinin her biri zorluklarla doludur; fakat ne yazık ki bu çaba gerektiren çetrefilli yolu aydınlatan gizli kahramanlardan, kadınlardan pek sık bahsedilmez. Ancak bu sergi sayesinde ailelerini bir arada tutan, kültürel miraslarını koruyan ve aynı zamanda onları ağırlayan ülkeye uyum sağlayarak başarı yakalayan cesur kadınların hikayesini öğreniyoruz. ‘Türk Kadın Öncüleri’ sergisi sayesinde, 60 yıl önce Türkiye’nin Emirdağ ilçesinden Hollanda’da, Sayın Başkonsolos’un memleketi Haarlem şehrine göç eden bu değerli kadınların hikayeleri ve başarıları belki de ilk defa gün yüzüne çıkıyor. Bu nedenle Hollanda Konsolosluğu’na ve Başkonsolos’a bu güzel sergiden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki bu dostluğun ve kültürel alışverişin daim olmasını temenni ediyorum. Çünkü Beyoğlu’nun bana öğrettiği bir şey varsa, o da kültürler arası bağın çevresine kattığı güzelliklerdir ve tarihiyle, yaşanmışlıklarıyla Beyoğlu’nun hepimizin olduğudur” diye konuştu.

Göçü kadınların gözünden anlatıyor

Hollanda Başkonsolosu Uijterlinde ise “1960’da Türkiye’den sadece 200 kişi Hollanda’da yaşıyordu, bugün yarım milyon Türkiye kökenli Hollanda vatandaşından söz ediyoruz. Hollanda’daki Türkiye kökenli vatandaş yoğunluğunun bir sebebi de iki ülke arasında 1964 yılında imzalanan işbirliği anlaşması. Bu anlaşmadan sonra Türkiye’den vatandaşlar Hollanda’daki işgücüne katkıda bulunmak, çalışmak ve yaşamak üzere Hollanda’ya davet edildiler. Üzerinde en fazla konuşulan, dedeler, babalar yani erkek egemen bir anlayış oldu. Ama bu sergi erkek egemen anlayıştan ziyade kadınların ön plana çıkarıldığı, toplumsal rolün anlatıldığı bir şekilde oluşturuldu. “Öncü” çok kıymetli bir kelime. Bu sergide anlatılan kadın hikayeleri, onların Hollanda’da gerçekleştirdiği ilkleri, gösterdikleri cesareti, işgücü ve toplumsal hayata nasıl katıldıklarını ifade diyor” dedi.

Fotoğraf sanatçıları Bertienvan Manen, Bercis G. Metz, Muhammet Sağ ve Çiğdem Yüksel’in 26 portre eserinden oluşan “Türk Kadın Öncüleri” sergisi, 30 Temmuz tarihine kadar gezilebilecek.