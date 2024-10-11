Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, araç filosunu güçlendirmek için yeni araçlar aldı. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere 7 adet resmi araç tahsis edildi. Araç teslim törenine Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Yusuf Yalçın, dernek üyeleri ve emniyet personeli katıldı.

Kaymakam Okur, yeni araçların güvenlik hizmetlerini daha etkin ve görünür hale getireceğini belirtti. Okur, "Araçların alımına katkı sunan hayırsever vatandaşlarımıza ve dernek yöneticilerine teşekkür ederiz. Bu araçlarla birlikte emniyet hizmetleri daha hızlı sağlanacak. Araç sıkıntısı yaşıyorduk; şimdi bu sorun giderilmiş oldu. Emniyet Müdürlüğümüz, yeni araçlarla birlikte 25'ten fazla bir filoya sahip. Polisimiz, vatandaşlarımıza daha güvenli hizmet verecek. Yeni araçların teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah, polisimizin ayağına taş değdirmesin. Daha güçlü bir polis teşkilatı ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Törende, Mustafakemalpaşa Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği’ne Bursa Valisi Erol Yıldız imzalı teşekkür plaketi takdim edildi.