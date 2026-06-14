Emekli öğretmen Önder Gümüş tarafından Turgutalp için kaleme alınan şiir, İnegöl Anadolu Kültür Sanat ve Türkü Derneği Başkanı Nurullah Ovalı tarafından bestelenerek şarkıya dönüştürüldü. Hazırlanan klip ise kısa sürede büyük ilgi görerek İnegöllülerin beğenisini kazandı.

İnegöl'ün fethinde ve kuruluşunda önemli bir yere sahip olan Turgutalp'in kahramanlıklarını, mücadelelerini ve bölgeye kazandırdığı değerleri anlatan eser, tarih ve kültür bilincini ön plana çıkaran sözleriyle dikkat çekiyor. Şarkı ve klip çalışması, yayınlanmasının ardından sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Tarihi Değerler Sanatla Geleceğe Taşınıyor

Emekli öğretmen Önder Gümüş tarafından kaleme alınan şiirde, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin önemli komutanlarından Turgutalp'in İnegöl'e bıraktığı tarihi miras ve kahramanlıkları anlatılıyor. Duygu yüklü dizeler, Nurullah Ovalı'nın bestesiyle müzikal bir esere dönüşerek dinleyicilerle buluştu.

Hazırlanan klipte ise Turgutalp'in tarihi önemi ve İnegöl'ün köklü geçmişi görsel öğelerle desteklenerek izleyicilere sunuldu.

Nurullah Ovalı'dan Anlamlı Kültür Hizmeti

İnegöl Anadolu Kültür Sanat ve Türkü Derneği Başkanı Nurullah Ovalı, tarihi şahsiyetlerin ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, bu çalışmanın İnegöl'ün tarihine olan vefa borcunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ovalı'nın bestesi ve hazırlanan klip çalışması, tarih ve kültür meraklılarının yanı sıra müzikseverlerden de tam not aldı.

İnegöllülerden Yoğun İlgi

Turgutalp'in hatırasını yaşatmayı amaçlayan eser, İnegöllüler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar, İnegöl'ün tarihi değerlerinin sanat aracılığıyla anlatılmasının önemli olduğunu belirterek çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

İnegöl'ün köklü tarihine ışık tutan bu özel çalışma, hem müzik hem de kültür alanında önemli bir eser olarak değerlendirilirken, Turgutalp'in mirasının yeni nesillere aktarılmasına da katkı sağladı.