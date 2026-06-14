Maaş artışlarında belirleyici olacak haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz’da açıklanacak.

Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi, zam oranlarına ilişkin yeni bir tahmini de gündeme getirdi. Ankete katılan ekonomistler, haziran ayında enflasyonun yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda yılın ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 18,19’a yükselecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı da doğrudan yüzde 18,19 olacak.

Memur ve memur emeklilerinde ise zam hesabı farklı şekilde yapılıyor. Bu grupta toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıtılıyor. Mevcut tahminlere göre memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının yüzde 13,93 seviyesinde oluşması bekleniyor.

Kesin oranlar, haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde yaklaşık 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşının 70 bin 511 liraya çıkacağı hesaplanıyor.

Memur emeklilerinde ise en düşük aylığın yaklaşık 31 bin 640 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 18,19’luk zam senaryosuna göre 20 bin lira aylık alan bir emeklinin maaşı 23 bin 638 liraya, 25 bin lira alan emeklinin maaşı 29 bin 548 liraya, 30 bin lira alan emeklinin maaşı 35 bin 457 liraya yükselecek.

Aynı hesaplamaya göre 40 bin lira emekli aylığı alanların maaşı 47 bin 276 liraya, 50 bin lira aylık alanların maaşı ise 59 bin 95 liraya çıkacak.

Temmuz ayında yalnızca kök maaşlara yapılacak artışlar değil, en düşük emekli aylığına ilişkin olası düzenleme de yakından takip ediliyor. Mevcut durumda ek ödemeler dahil 20 bin lira seviyesinde olan taban emekli aylığının, yüzde 18,19’luk artış senaryosunda yaklaşık 23 bin 638 liraya yükselebileceği değerlendiriliyor.

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kesin zam oranları, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonu ile netlik kazanacak.