Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, şehirde DEAŞ ile bağlantılı unsurlar bulunduğuna dair aldıkları istihbarat üzerine şüphelileri dikkatle izlemeye aldı. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan operasyonda, 2016 yılında Irak’ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımıyla ilgili faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen O.M. adlı terörist yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.M., TEM ekipleri tarafından sorgulandı. Sorgulama işlemleri tamamlanan zanlının, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: İHA