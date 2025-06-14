İran ordusunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Başka bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı’ndan hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor” ifadeleri yer aldı.

Hürmüz Boğazı, dünya genelinde petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığının merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu stratejik boğazın kapatılması, enerji piyasalarında büyük bir risk unsuru olarak görülüyor.

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ile üst düzey askeri hedefler vuruldu. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Açıklanan verilere göre saldırılarda toplam 78 sivil de yaşamını yitirdi. İran’ın gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarında ise ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi ise yaralandı.