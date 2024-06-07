Düzenli diyet programı ile 6 ayda 92 kilodan 69 kiloya düşerek toplamda 23 kilo verdiğini söyleyen Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Diyetisyen Umur Doğay Önal, kilo vermek isteyen danışanlarına kendini örnek gösteriyor. Danışanlarına somut örnek olduğunu ifade eden Önal, kilo verme sürecinde onların da motivasyonlarını arttırdığını belirtti.



Dünya Diyetisyenler Günü çerçevesinde sağlıklı kilo verme ile ilgili kendi deneyimlerini paylaşan Diyetisyen Önal, obezite görülme sıklığının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gün geçtikçe arttığına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından 2017'de yapılan araştırmaya göre Türkiye'de obezite görülme sıklığının yüzde 31,5 olarak tespit edildiği bilgisini veren Önal, “İstatistiki göstergelerin bu denli yüksek olduğu obezite ile savaşı yenmek büyük bir başarı öyküsüdür” dedi.



“Bir haftada diyete alıştım”

Kilo verme serüvenin almak istediği gömleğin bir üst bedenini tercih etmek zorunda kaldığı gün başladığını dile getiren Önal, “Kilom 92, vücut yağ oranım yüzde 36, beden kitle endeksim 29'du. Birinci derece kilolu grubundaydım. Gün içerisinde fast food tüketimim mevcuttu ve su tüketimim 1,5 litreydi. Öncelikle bir hafta boyunca besin tüketim kaydı hazırladım. Tükettiğim gıdaları saatleri ve miktarı ile not ettim. Daha sonra kalori hesaplamasına başladım. Ardından diyet listemi oluşturdum. İlk hafta diyetime alışmıştım. Bir ay sonra tartıda başarılı sonuçları görebiliyordum” şeklinde konuştu.



Motivasyonları artıyor

6 ay sonra hedefine ulaştığını vurgulayan Önal, “23 kilo vermiştim. Kilom 69 ve yağ oranım ise yüzde 18 olmuştu. Başarmıştım. Danışanlarıma somut örnek oluyorum. Böylelikle motivasyonları daha da artıyordu. Ben başardım sizler de başarabilirsiniz” diye konuştu.