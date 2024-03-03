Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubatta 3,1 milyar dolarla otomotiv en çok ihracat yapan endüstri oldu.Şubat ayında 2,6 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapıldı.

Hazır giyim ve konfeksiyon ise 1,5 milyar dolarlık ihracatla 3. sırayı elde etti.Ocak ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 188,4 ile gemi, yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 10,8 artışla 14,9 milyar dolara ulaştı.

Toplam ihracatın yüzde 14,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 22,8'lik yükselişle 3,1 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Toplam ihracattan yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda yüzde 14,1 artışla 453,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.