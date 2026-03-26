Vincenzo Montella yönetiminde yükselişe geçen ve Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne çıkan Türkiye A Milli Futbol Takımı, 24 yıllık Dünya Kupası özlemine son vermek için Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Romanya ile İstanbul’da kozlarını paylaşıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak play-off bileti alan milliler, bu kritik mücadeleyi kazanması halinde turnuvaya katılma yolunda Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu