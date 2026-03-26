Modern tıbbın en büyük mücadele alanlarından biri olan yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp krizi ve felç riskini tetikleyen en temel faktörler arasında yer alıyor. Genellikle hiçbir belirti vermeden ilerleyen bu durum, organ hasarlarına yol açarak hayati tehlike yaratıyor. Ancak Londra Queen Mary Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi'nden gelen son veriler, bu sinsi düşmanla mücadelede doğanın sunduğu basit bir çözümün ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor.

SESSİZ KATİLE KARŞI 'NİTRAT' ETKİSİ

Pancar suyunun tansiyon üzerindeki dikkat çekici etkisi, içeriğinde yüksek oranda bulunan inorganik nitratlardan kaynaklanıyor. Bu bileşik, tüketim sonrası vücutta emilerek ağızdaki bakteriler ve sindirim sistemi aracılığıyla nitrik okside dönüşüyor. Nitrik oksit ise damar kaslarını gevşetip genişlemelerini sağlayarak, “vazodilatasyon” adı verilen süreçle kanın daha rahat dolaşmasına yardımcı oluyor ve böylece tansiyonun düşmesine katkı sağlıyor.

BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Londra Queen Mary Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, her gün 250 ml pancar suyu tüketen hipertansiyon hastalarının değerlerinde dramatik bir düşüş gözlendi. Veriler, bu basit takviyenin sistolik kan basıncında 4-5 mmHg, diyastolik kan basıncında ise 2 mmHg civarında bir gerileme sağladığını ortaya koyuyor. Gözlemsel çalışmalar, kan basıncındaki her 2 mmHg'lık artışın kalp hastalığından ölüm riskini yüzde 7, felç riskini ise yüzde 10 artırdığını gösterdiği düşünüldüğünde, pancar suyunun sağladığı bu düşüşün hayati bir önem taşıdığı anlaşılıyor.

YAŞLILARDA AĞIZ FLORASININ ÖNEMİ

Exeter Üniversitesi bilim insanlarının 2025 yılında gerçekleştirdiği güncel bir araştırma, bu besinsel desteğin yaşlı bireylerde neden daha etkili olduğunu aydınlattı. Çalışma, nitrat açısından zengin gıdaların ağız mikrobiyomunu (ağızdaki bakteri dengesini) olumlu yönde değiştirdiğini kanıtladı. Yaş ilerledikçe azalan nitrat-nitrik oksit dönüşüm kapasitesinin, pancar suyu takviyesi ile yeniden dengelendiği ve bunun sonucunda damar içi iltihaplanmanın (enflamasyon) azaldığı saptandı. Profesör Andy Jones, bu bulgunun yaşlılarda yaşam tarzı faktörlerinin biyolojik yaşlanma üzerindeki etkisini anlamak adına bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER: ŞEKER VE BÖBREK TAŞI RİSKİ

İngiliz Kalp Vakfı (BHF) uzmanları, pancar suyunun "sihirli bir değnek" olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Her ne kadar faydaları kanıtlansa da pancar suyu doğal olarak yüksek oranda şeker barındırıyor. 150 ml'lik bir porsiyonda yaklaşık 10 gram şeker bulunduğu, günlük önerilen şeker sınırının ise 30 gram olduğu hatırlatılıyor. Ayrıca pancarın içeriğindeki oksalat maddesi, yatkınlığı olan bireylerde böbrek taşı oluşum riskini tetikleyebiliyor.