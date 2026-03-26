Modern tıp, sağlıklı bir yaşam için "ne kadar" spor yapılması gerektiğinden ziyade, "ne zaman" yapılması gerektiğine odaklanıyor. ABD’deki Massachusetts Üniversitesi Chan Tıp Fakültesi araştırmacıları, giyilebilir teknoloji verilerini kullanarak yürüttükleri çalışmada çarpıcı sonuçlara ulaştı. 14 binden fazla gönüllünün kalp ritmi ve sağlık verilerini inceleyen uzmanlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan fiziksel aktivitenin metabolizmayı koruma altına aldığını saptadı.

14 BİN KİŞİLİK DEV TAKİP: FİTBİT VERİLERİ IŞIK TUTTU

Araştırma ekibi, geleneksel anket yöntemlerinin ötesine geçerek Fitbit gibi egzersiz takip cihazlarından elde edilen dijital verileri kullandı. Katılımcıların kalp atış hızının en az 15 dakika boyunca yüksek seyrettiği anlar tek tek analiz edildi. Araştırma lideri Prem Patel, giyilebilir cihazların tıp dünyasına sunduğu "dakika dakika analiz" imkanı sayesinde, egzersiz zamanlamasının kardiyometabolik hastalıklar üzerindeki etkisini net bir şekilde tanımladıklarını belirtti. Elde edilen bulgular, sabah egzersizinin vücudun biyolojik saatiyle tam uyum sağladığını gösteriyor.

SABAH 07.00 - 08.00 ARASI 'ALTIN PENCERE'

Çalışmanın en dikkat çekici noktası, koroner arter hastalığına karşı en güçlü korumanın sabah saat 07.00 ile 08.00 arasında yapılan sporla sağlandığının saptanması oldu. Bu saat diliminde ter döken bireylerin, günün diğer saatlerinde egzersiz yapanlara kıyasla kalp damar hastalıklarına yakalanma riski %31 daha düşük seyrediyor. Uzmanlar, bu "altın pencerenin" kan basıncını dengelemede de kritik rol oynadığını, sabah sporcularında yüksek tansiyon riskinin %18 azaldığını vurguluyor.

SADECE KALP DEĞİL TÜM METABOLİZMA KORUNUYOR

Araştırma sonuçları, sabah sporunun faydalarının sadece kalp damar sağlığıyla sınırlı kalmadığını belgeliyor. Sabahları düzenli hareket eden bireylerde kolesterol seviyelerinin %21 oranında daha dengeli olduğu, Tip 2 diyabet riskinin %30, obezite görülme sıklığının ise %35 azaldığı saptandı. Üstelik bu olumlu etkiler, kişinin gün boyu yaptığı toplam aktivite miktarından bağımsız olarak, sadece doğru zamanlama sayesinde ortaya çıkıyor. Bu durum, biyolojik saatin (sirkadiyen ritim) metabolik süreçleri yönetmedeki gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

Bilim insanları, elde edilen bulguların “hiç egzersiz yapmamaktansa herhangi bir egzersiz yapmak daha iyidir” anlayışını değiştirmediğini, ancak maksimum fayda için doğru zamanlamanın önemli olduğunu vurguluyor. American College of Cardiology’nin yıllık bilimsel oturumunda paylaşılan çalışma, gelecekte doktorların hastalarına yalnızca “spor yapın” demekle kalmayıp, belirli saat aralıkları da önerebileceği bir dönemin sinyallerini veriyor. Dijital sağlık takip cihazlarının gelişimi ise tıbbın bu daha hassas ve kişiselleştirilmiş yaklaşımını her geçen gün ileriye taşıyor.