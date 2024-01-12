15 milyon emeklinin aylardır beklediği zam haberi konusunda AKP cephesi üç maymunu oynamaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile aylar öncesinden Ekim'de en düşük emekli maaşına ek zam getirileceğini söyleyen iktidar, bu sözünü tutmayarak emeklileri 5 bin TL'lik ikramiye ile geçiştirmişti.



MAAŞ HAFTASI GELDİ, YENİ ZAM AÇIKLANMADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emeklilere yönelik "Yeni yıla kadar sabredin" mesajlarının ardından Ocak ayının ilk çeyreği geride kalırken, emekli aylıklarına yönelik yeni bir açıklama gelmemiş durumdaTÜİK tarafından yüzde 37.57 olarak açıklanan 6 aylık enflasyona ek olarak toplu sözleşme payı alacak olan memur ve memur emeklileri, yaklaşık olarak zam oranlarını tahmin edebiliyor olsa da, hükümetin SSK ve Bağ-Kur emeklisine vereceği refah payı ve en düşük emekli maaşı için alınacak seyyanen zam kararı tam bir muamma durumunda.



ERDOĞAN'IN MASASINDA 2 RAKAM BULUNUYOR



Geçtiğimiz yıllarda eklenen refah payına benzer bir oranın uygulanması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de artış oranı yüzde 50 seviyelerine çıkmış olacak. Buna karşın hükümetin son yıllarda en düşük emekli maaşına yönelik yaptığı seyyanen artışların yeni yılda uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu.



Son olarak mart ayında zam alan en düşük emekli maaşı, halihazırda 7 bin 500 lira durumunda. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından, bu rakamın referans alınarak yeni bir taban aylık belirlenmesi tartışılırken, Ankara kulislerinden gelen bilgiler Erdoğan'ın masasında 2 rakamın bulunduğunu belirtiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN LİRA OLACAK MI?



SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak yaklaşık yüzde 50 oranındaki zammın aynı şekilde taban aylıklara yansıtılması, en düşük emekli maaşını 11 bin 250 liraya yükseltecek.



Türkiye'deki mevcut ekonomik şartlar nedeniyle Erdoğan'ın böyle bir karar almasının muhtemel olduğunu belirten SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni yılda en düşük emekli maaşının 11 bin 250 lira olarak açıklanmasının muhtemel olduğuna dikkat çekti.



Buna karşın geçmiş yıllarda yapılan uygulamanın aynı şekilde devam etmesi halinde en düşük emekli maaşı, normal emeklilerden daha fazla zam alacak.Yüzde 50'lik SSK ve Bağ-Kur zammı halinde yaklaşık yüzde 60 oranında zamlanması beklenen taban aylık, yeni yılda 12 bin liraya yükselecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde 11 bin 250 lira ve 12 bin lira şeklinde iki seçenek bulunduğu ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle Erdoğan'ın tercihini 12 bin liralık zamdan yana kullanacağı tahmin ediliyor.