TÜİK’in yayımladığı yılın ilk çeyreğine ait enflasyon rakamları, zam oranının daha şimdiden yüzde 10’un üzerine çıktığını ortaya koydu. İLK ÇEYREKTE YÜZDE 10,4’LÜK ARTIŞ

Ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak açıklanan enflasyon verileri toplandığında, emeklilerin üç aylık zam oranı yaklaşık yüzde 10,4 seviyesine ulaştı. DİKKATLER KALAN ÜÇ AYA ÇEVRİLDİ

Temmuz ayında yapılacak zammın netleşmesi için nisan, mayıs ve haziran ayı verileri belirleyici olacak. TÜİK’in 4 Mayıs 2026’da açıklaması beklenen nisan enflasyonu ile birlikte dört aylık oran kesinleşecek. Ekonomistlerin beklentisi ise nisan ayında enflasyonun yüzde 2,93 civarında gerçekleşmesi yönünde. Bu tahminin tutması durumunda dört aylık artışın yüzde 13,26’ya çıkması bekleniyor.

Uzmanlara göre, yılın ilk yarısına ait enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla birlikte toplam artışın ortalama yüzde 15 seviyesine ulaşması mümkün görünüyor. Bu oran, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak artışın ana belirleyicisi olacak.

Mevcut duruma göre, şu anda 20 bin TL seviyesinde olan en düşük emekli maaşının, ek bir düzenleme yapılmaması halinde temmuz zammıyla birlikte yaklaşık 23 bin TL’ye yükselmesi bekleniyor.