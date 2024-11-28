Birçok vatandaş, her yıl olduğu gibi yeni yılın getireceği fiyat artışlarından etkilenmemek için masraflarını yılın bu dönemine kadar ertelemiş durumda. Pasaport, ehliyet harçları ve bilimum tüketim ürünlerinin fiyatları, yeni yıl itibariyle zamlanacak. 2025 yılında trafik cezalarında da kayda değer bir artış söz konusu olacak.

Mynet'in haberine göre 2025'te ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18.679 TL'ye çıkacak.

Peki, 2025 yılı itibariyle trafik cezalarında ne kadar artış olacak? İşte tüm detaylar...

2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

  • 2024: 1.506 TL
  • 2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

  • 2024: 691 TL
  • 2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

  • 2024: 1.506 TL
  • 2025: 2.167 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

  • 2024: 6.439 TL
  • 2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

  • 2024: 1.510 TL
  • 2025: 2.173 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek

  • 2024: 1383 TL
  • 2025: 1990 TL

Emniyet kemeri kullanmamak

  • 2024: 690 TL
  • 2025: 993 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak

  • 2024: 1056 TL
  • 2025: 2167 TL

Drift cezası

  • 2024: 32.233 TL
  • 2025: 46.392 TL

Yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takmak

  • 2024: 2.647 TL
  • 2025: 3.810 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak

  • 2024: 1.506 TL
  • 2025: 2169 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak

  • 2169 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak

  • 18679 TL

Aracı plakasız kullanmak

  • 11754 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak

  • 995 TL
Kaynak: MYNET