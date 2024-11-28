Birçok vatandaş, her yıl olduğu gibi yeni yılın getireceği fiyat artışlarından etkilenmemek için masraflarını yılın bu dönemine kadar ertelemiş durumda. Pasaport, ehliyet harçları ve bilimum tüketim ürünlerinin fiyatları, yeni yıl itibariyle zamlanacak. 2025 yılında trafik cezalarında da kayda değer bir artış söz konusu olacak.
Mynet'in haberine göre 2025'te ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18.679 TL'ye çıkacak.
Peki, 2025 yılı itibariyle trafik cezalarında ne kadar artış olacak? İşte tüm detaylar...
2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
- 2024: 1.506 TL
- 2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
- 2024: 691 TL
- 2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
- 2024: 1.506 TL
- 2025: 2.167 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
- 2024: 6.439 TL
- 2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
- 2024: 1.510 TL
- 2025: 2.173 TL
Engelliler için ayrılan yere park etmek
- 2024: 1383 TL
- 2025: 1990 TL
Emniyet kemeri kullanmamak
- 2024: 690 TL
- 2025: 993 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanmak
- 2024: 1056 TL
- 2025: 2167 TL
Drift cezası
- 2024: 32.233 TL
- 2025: 46.392 TL
Yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takmak
- 2024: 2.647 TL
- 2025: 3.810 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak
- 2024: 1.506 TL
- 2025: 2169 TL
Yasak olan yerde sollama yapmak
- 2169 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak
- 18679 TL
Aracı plakasız kullanmak
- 11754 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak
- 995 TL