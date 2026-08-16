Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin vergi işlemlerini doğru ve süresi içinde gerçekleştirmelerini desteklemek amacıyla bilgilendirme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda SMS başta olmak üzere dijital kanallar ve yapay zeka destekli iletişim yöntemlerinden yararlanılmaya devam ediliyor.

MTV TAHSİLATINDA REKOR

Gelir İdaresi Başkanlığı, 20 Temmuz itibarıyla MTV’nin ikinci taksitini yatırmayan 10 milyon 359 bin 275 mükellefe SMS göndererek ödeme hatırlatmasında bulundu. Bilgilendirme çalışmalarının ardından temmuz ayında 12 milyon 16 bin 721 kişi ödemesini yasal süresi içinde tamamladı. Bu sonuçla MTV tahsilatında bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. 2022’den bu yana tahsilatın tahakkuka oranında ortalama yüzde 15’lik artış sağlanırken, temmuz ayındaki tahsilat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 yükseldi.

Temmuz ayında MTV’nin ikinci taksiti kapsamında mükelleflerden toplam 42 milyar 827 milyon 714 bin 284 lira tahsil edildi. Yılın ocak ve temmuz dönemlerinde yapılan toplam MTV ödemesi ise 98 milyar 19 milyon 917 bin 864 liraya ulaştı. SMS ile bilgilendirilen mükelleflerin süresinde ödeme oranının, hatırlatma mesajı gönderilmeyenlere kıyasla yüzde 26 daha yüksek olduğu belirtildi.

GELİR VERGİSİNDE TAM ZAMANLAMA

2025 yılında ticari ve zirai kazanç, serbest meslek geliri, kira, ücret, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı elde ederek mart ayında beyanname veren ancak gelir vergisinin ikinci taksitini henüz yatırmayan 1 milyon 407 bin 625 mükellefe, son ödeme tarihi öncesinde SMS ile bilgilendirme yapıldı. Temmuz ayında gelir vergisi mükelleflerinin yüzde 75,38’inin ikinci taksit ödemesini süresi içinde gerçekleştirdiği belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıca faaliyete yeni başlayan mükelleflere yönelik rehberlik çalışmalarını da sürdürdü. Bu kapsamda 912 bin 615 yeni mükellefe SMS gönderilerek vergisel yükümlülükleri hakkında bilgi verildi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

SMS’lerde yer verilen bağlantılar sayesinde mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı rehber ve bilgilendirme dokümanlarına kolayca ulaşabiliyor. Söz konusu içeriklerde vergi uygulamalarında karşılaşılabilecek durumlar, mükelleflerin hak ve sorumlulukları, bildirim ve belge düzeni, defter tutma, saklama ve ibraz işlemleri ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Faaliyete yeni başlayan mükelleflere ise Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek işlemler ile vergi ödeme seçenekleri konusunda ayrıca yönlendirme yapılıyor.

Mükellefin vergiye gönüllü uyumunun artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önemli mesajlar verdi. Şimşek “Vergi sisteminde önceliğimiz, mükelleflerimizin yükümlülüklerini doğru, kolay ve zamanında yerine getirebilecekleri bir yapı oluşturmaktır. Dijital uygulamalar, davranışsal kamu politikaları ve mükellef odaklı hizmet anlayışımızla gönüllü uyumu güçlendirmeye devam ediyoruz. Vergisini zamanında ve eksiksiz ödeyerek ülkemizin kalkınmasına ve kayıtlı ekonominin güçlenmesine katkı sağlayan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mükelleflerin yanında olmaya, rehberlik etmeye devam edeceklerini vurguladı.