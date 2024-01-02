Birçoğumuz boyumuzun uzun olmasını isteriz, en azından ortalamanın bir tık üstünde olmak tercihimizdir. Bunun için boy uzatma egzersizlerini öğrenmeye ve düzenli olarak bu egzersiz hareketlerini yapmak işe yarayabilir. Ancak, boy uzatmaya yarayan oldukça fazla egzersiz vardır ve bunlar arasından kendimize en uygununu tercih etmek önemli bir noktadır.

Egzersizlerin düzenli olarak yapılması ve bu esnada beslenmeye dikkat edilmesi, hedefe ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Gençlerin boyları genellikle aile boy ortalamasına göre değerlendirilmektedir. Boyu ortalamaya göre kısa olanlar yalnızca düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizlerle bile boylarının uzamasını sağlayabilirler. Bu bilimsel olarak mümkündür.

En İyi Boy Uzatma Egzersizleri Nelerdir?

Boy, yetişkinlerde ve çocuklarda psikolojik etki oluşturmakta ve kişiliğin gelişmesinde önemli bir yere sahip olmaktadır. Çoğu insan boyunun çeşitli egzersizlerle uzayacağından beklentileri olmamaktadır. Peki kısa sürede doğal yollarla boy uzatma egzersizleri işe yarıyor mu? Elbette!

Boy uzatma egzersizleri uygulamak, büyüme hormonlarını harekete geçirir ve bu alanda gelişim şansınızı artırır. Çoğu insan boy uzunluğunu, genetik faktörlere bağlamaktadır. Egzersizler, beslenme alışkanlıkları, 25 yaşına kadar boyun uzamaya devam etmesini sağlayabilir, özellikle de 30 yaşından sonra bu hareketlerin etkisi azalacaktır.

En etkili boy uzatma egzersizleri arasında şunlar vardır;

Kobra Esneme Egzersizi

Kedi Esneme Egzersizi

Temel Bacak Germe Egzersizi

Köprü Hareketi

Masa Hareketi Egzersizi

Temel Kıvırma Hareketi

Boy uzatmaya yardımcı olacak oldukça fazla egzersiz çeşidi vardır. Kendisi için doğru egzersizleri belirleyenler, haftada 2 ya da 3 kez düzenli olarak hareketleri yaptıklarında, olumlu sonuçlar almaya başlayabileceklerdir. Hareketlerin aşırı yapılması, yaralanmalara neden olursa bu vücudun iyileşme ve gelişme kapasitesini engelleyebilecektir. Bunun için aşırı egzersizlerden kaçınmalısınız.

Kobra Hareketi Egzersizi

Erkek ya da kadın bireyler, boy uzatma egzersizleri yapmaya başladıklarında ilk olarak, kobra tipi esneme hareketi ile işe başlarlar. Bu egzersiz ile omurganın esnetilmesi ve yumuşatılması hedeflenmektedir. Germe ve bırakma hareketleri ile omurga arasındaki kıkırdak dokunun büyümesi sağlanır. Bu büyüme dikey yükselme ile boyun uzamasını sağlar.

Egzersize başlarken, yere yüz üstü uzanılır ve avuç içleri omuzlar altında konumlandırılır. Kollar üzerinde omuz kaldırılır, baş geriye doğru tutulmaya ve omurganın gerilmesi sağlanır. Daha sonra tekrar yere düz yatılır. Her hareket 5 ila 30 saniye arasında olacak şekilde tekrarlanır. Günlük egzersizlerde bu hareket 3 -4 set halinde yapılmalıdır.

Kedi Esneme Egzersizi

Boy uzama egzersizleri eklemler arasının açılmasını ve omurga kıkırdak yapısının büyüme göstermesini sağlamaya çalışmaktadır. Kedi esneme egzersizinde, kedi pozisyonunda, eller ve dizler üzerinde sabit durulur. İlk önce nefes alırken, baş öne doğru eğilir ve kollar arasına alınır. Bu sırada omuzlar kamburlaştırılır. İkinci aşamada nefes vermek için kafa yukarı kaldırılır ve bel kavisli bir şekilde aşağıya doğru bastırılır, nefes verilir. Bu harekette de omurganın esnemesi ve dokuların yumuşaması sağlanır. Günlük egzersizlerde bu hareket 4 set olarak yapılmalı her hareket ortalama 8 saniye sürdürülmelidir.

Temel Bacak Germe Egzersizi

Bacak kaslarının ve eklemlerinin gelişmesi, boy uzamasında etkilidir. Boy uzatma egzersizleri arasında herkesin rahatlıkla yapabileceği bir harekettir. Düz bir zeminde yere bacakları açarak oturun ve ellerinizle ayak parmak uçlarına değmeye çalışın. Bir elinizle bir ayağınızın parmaklarını tutarken, diğer elinizi diğer ayağınıza uzatın ve başınızı da ayakucuna doğru uzatmaya çalışın. Bu hareketi yaparken, omurganızın düz olmasına dikkat edin.

Temel bacak germe egzersizi ile hem omurganız hem de bacaklarınız çalışmış olacaktır. Kilo fazlalığı olanlar bu hareketi yapmakta zorlanabilecektir. Boyunun uzamasını isteyenler, günlük programlarda 4 set yapmalıdır. Her germe hareketinde, 8 ile 16 saniye arasında durulmalı, nefes aldıktan sonra aynı hareket diğer tarafa tekrarlanmalıdır.

Köprü Hareketi

Omurganın esnetilerek, kıkırdak dokunun büyüme hormonlarının harekete geçirilmesi boy uzatma egzersizleri sayesinde olacaktır. Köprü hareketi egzersizlerinde, yere sırt üstü yatılır ve dizler büküm halde tutulur. Ayaklar yere düz basar, omuzlar yerde, kalça yukarıya doğru kaldırılır. Hareketin kolay yapılabilmesi için eller ayak bileklerinden tutmalıdır.

Bu hareketi yaparken, kalça ve karın olabildiğince yukarıya kaldırılmalıdır. Bu pozisyonda 10 saniye beklenmeli sonra tekrar kalça yere indirilmelidir. Bu şekilde 5 set yapılarak günlük egzersizler tamamlanabilir. Vücut esnekliği olmayan bireyler için bu hareket ilk başlarda oldukça zorlayıcı olacaktır. Egzersiz hareketler yapıldıkça ve tekrarlandıkça, esneklik artacak, hareketler daha kolay yapılabilecektir.

Masa Hareketi Egzersizi

Masa hareketi, köprü egzersiz hareketine benzemektedir. Boy uzatma egzersizleri çalışmalarını yapanlar, tüm hareketleri sistemli ve bir sıraya göre yapmalıdır. Sıraya göre yapıldığında, vücudun daha iyi esnemesini ve hareketlerin kolay yapılmasını sağlayabilecektir. Masa hareketi egzersizi için yere oturulur ve bacaklar düz tutulur.

Eller yan tarafta olur ve avuç içleri ile ayak tabanları yere basılı dururken, vücut masa pozisyonunda yukarıya doğru kaldırılır. Dizler bükük, dizler ve vücut yere paralel olacak şekle getirilir. Kollar ve bacaklar, yere dik durumda olmalıdır. Oldukça zorlayıcı bir egzersizdir ve günlük çalışmalarda 4 set halinde yapılabilir. Her masa hareketi pozisyonunda 10 ile 15 saniye arası durulmalıdır. Bu hareket sayesinde, kol, omuz ve bacak germe çalışmaları yapılmış olacaktır.

Temel Kıvırma Hareketi

Boyun uzamasını sağlayacak olan hormonların harekete geçirilebilmesi için çeşitli egzersizlerle uyarılması gerekiyor. Temel kıvrılma hareketi çoğu insanın günlük yaşamında vücudunu rahatlamak için yaptığı kolay hareketlerden birisidir. Ayakta dik durulur ve ayaklar omuz genişliğinde açık tutulur. Daha sonra kollar yanlara doğru kaldırılır ve yere paralel pozisyona getirilir.

Kollar açık vaziyette, ayak pozisyonları bozulmadan, belden sağa ve sola doğru kıvırma hareketi yapılır. Kolay bir harekettir ve her kıvırma 3 saniye kadar sürmelidir. Günlük çalışmalarda, temel kıvırma hareketi 15 defa rahatlıkla yapılabilir. Temel kıvırma hareketi hızlı yapılmamalı, belirli bir tempoda ve yavaş yapmaya dikkat edilmelidir.

Kaynak: Healthline