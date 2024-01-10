Hem spor içeriklerini hem de Netflix’i severler için en iyi Netflix spor belgeselleri öneri listesi… Başlıklardaki bağlantılara tıklayarak belgeseller hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. İyi seyirler!

İçindekiler

The Last Dance

“Bu belgesel dizisi süperstar Michael Jordan’ın ve Chicago Bulls’un 90’lardaki yükselişini unutulmaz 97-98 sezonundan ilk kez yayınlanan görüntülerle gözler önüne seriyor.”

Formula 1: Drive to Survive

“Formula 1’in kıyasıya rekabetle dolu her sezonunda pilotlar, yöneticiler ve takım sahipleri, hayatı hem pistte hem de pist dışında hızlı yaşıyor.”

Sunderland ‘Til I Die

“Bu belgesel dizisi, İngiliz futbol kulübü Sunderland’i Premier Lig’den küme düştükten sonra toparlanmaya çalıştığı 2017-2018 sezonu boyunca takip ediyor.”

FightWorld

“Aktör ve dövüş sanatları meraklısı Frank Grillo, farklı dövüş kültürlerini yakından inceleyerek onların geleneklerini ve motivasyonlarını anlamak için dünyayı geziyor.”

The Dawn Wall

“Kameralar, Yosemite’nin en zorlu kayasına serbest tırmanma girişiminde bulunan Tommy Caldwell ve Kevin Jorgeson’ı bu şaşırtıcı meydan okumalarında takip ediyor.”

The Carter Effect

“Sekiz kez NBA All-Star kadrosuna seçilen Vince Carter hakkındaki bu belgesel, onun popüler kültür ve Kanada basketbolu üzerindeki etkisine detaylı bir bakış sunuyor.”

CounterPunch

“Boksun popülerliğinin azaldığı bir dönemde kariyerlerinin farklı aşamalarında bulunan üç boksör, şampiyonluk hayallerini kovalamak için fedakârlıklarda bulunur.”

Icarus

“Bu Oscarlı filmin yapımcısı Amerikalı bisikletçi, Putin’in yakalamayı en çok istediği muhbir olan Rus bilim insanının karıştığı dev doping skandalının ortasına dalıyor.”

Williams

“Bu ilham verici belgesel, Sör Frank Williams’ın ünlü yarış imparatorluğunun doğuşunu ve gelecek planlarını neredeyse sonlandıracak olan kazasını ele alıyor.”

The 24 Hour War

“Ford Motor Şirketi’nden Henry Ford II ile Enzo Ferrari arasındaki amansız rekabet, yarış tarihinin en efsanevi kapışmalarından biriyle sonuçlanır.”

Team Foxcatcher

“Daha önce yayınlanmamış amatör görüntüler barındıran film, John E. du Pont’un paranoyaklaşıp kötüye gitmesini ve Olimpik güreşçi Dave Schultz’un cinayetini konu alıyor.”

Barça Dreams

“Dünyanın en sevilen ve en başarılı futbol takımlarından biri olan FC Barcelona’nın geçmişini ve felsefelerini keşfe çıkın.”

I Am Ali

“Boks şampiyonu Muhammed Ali’nin sesli günlüğü, açık sözlü sporcunun yaşamına ve kariyerinin zirvesindeyken bıraktığı etkiye dair son derece kişisel bir bakış sunuyor.”

BONUS: The Game Changers

“Vizyoner bilim insanları ve seçkin sporcularla görüşen bir UFC dövüşçüsü, insan performansı ve sağlığına en uygun beslenme şeklini bulmak için bir yolculuğa çıkar.”