İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ajansspor’un haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un Başkanı Murat Özkaya ile Asbaşkan Fatih Kulaksız için tahliye kararı çıktı.

Yaklaşık altı aydır cezaevinde bulunan Özkaya ve Kulaksız, devam eden yargılama sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

10 Kasım 2025’te verilen tutuklama kararının ardından Sulh Ceza Hakimliği’nde savunma yapan Murat Özkaya ise hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Özkaya, dosyada sanık olarak değil, mağdur ve şikayetçi konumunda olduğunu ifade etmişti.