Klasik Stresle Başa Çıkma Yolları Yöntemlerini Bir Kenara Bırakın!

Bu yazımızda stres nedir, stres belirtileri nedir gibi sorulara hiç değinmeyeceğiz çünkü zaten bir çoğunuz günlük yaşantısında aşırı stres altında ve stresin ne olduğunu biliyor. Hatta birer uzman olduk desek bile yeridir. “Stres nasıl atılır?” Sorusunu yönelteceğiniz bir çok kişi stresten kurtulmanız için muhtemelen koşmak, yoga yapmak veya meditasyon ile ilgilenmek gibi önerilerde bulunacaktır. Çoğu kişi tarafından tercih edilmese de bazen dinlendirici ve sakinleştirici müziklerin de strese iyi gelen çözümler arasında olabileceğini mutlaka duymuşsunuzdur. Peki bir müzik türünün diğerlerinden farkı var desek? En rahatlatıcı müzikler söz konusu olduğudunda birçoğunuzun aklına muhtemelen klasik müzik gelecektir ancak siz yine de önyargı yapmayın, bizden uyarması…

İşte Karşınızda Sinirbilim’e Göre Stres’e En İyi Gelen Müzik

Mindlab İnternational’da çalışan nörobilim (sinirbilim) uzmanları, bu müziği test edebilmek için bir deney düzenlediler. Bilim insanları ilk önce katılımcıları kalp atışlarını ve beyin aktivitelerini takip edebilecekleri sensörlere bağlayarak zor bulmacaları çözmeleri için talimat verdiler. Amaçları, zor bulmacalar ile katılımcıların stres seviyelerini yükseltmek ve ortamda bulunan hoparlörler ile bu müziğin onların stres seviyesi üzerinde nasıl bir etki yapacağını gözlemlemekti. Katılımcılar bu birbirinden zor bulmacalarla uğraşırken bilim insanları onların kalp atışlarını, beyin aktivitelerini ve kan basınçlarını detaylıca inceledi ve şaşırtıcı bir sonuca ulaştı.

Deney sonucunda zor bulmacalar ile stres seviyelerinin artması beklenen katılımcıların tamamı normal stres seviyesine oranla çok daha düşük seviyelerde sonuçlara sahipti.

Klasik Müzik Ustası Mozart Da Bu Yöntemi Kullanıyor!

Bu müziğin bu denli huzurlu olmasının nedeni , “sürüklenme” olarak adlandırılan olgudur. Bu olgu sayesinde kalp atışı azalır ve kan basıncı düşer. Cooper, notalar arasındaki boşluğun artışının bir rahatlık hissi yaratmak için bilinçli bir şekilde yapıldığını söylüyor. Bu müzik aslında tamamen stres azaltmak amacıyla Marconi Union grubu ile bir ses terapisti arasındaki iş birliği sonucunda ortaya çıktı.

Hali hazırda Youtube’da veya Spotify’da bulunan ruhu dinlendiren müzikleri keşfetmek için Mozart, klasik müzik, yağmur sesleri, doğa sesleri gibi aramalar yapıyorsanız bizce bir seferliğine de olsun bu aramaları bir kenara bırakın ve Marconi Union’a ait olan Weitghtless parçasına bir şans verin.