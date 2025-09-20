Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e hafta sonu tatili nedeniyle vatandaşlar akın etti. Hava gösterileri, her yaş grubundan festivale katılan teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarının nefesini kesti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Türkiye’nin farklı illerinden ve her yaş grubundan teknoloji ve savunma sanayisi tutkunları dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e yoğun ilgi gösteriyor. Festivale 4. gününde hafta sonu tatili nedeniyle vatandaşlar akın etti. İlk günlere göre yoğunluğun arttığı festivalde, yerli ve milli ürünler ziyaretçilerle buluştu. Festivalde gerçekleştirilen SOLOTÜRK hava gösterisi ise vatandaşların nefesini kesti.

"Mühendislerimizle gurur duydum"

Tekirdağ’dan TEKNOFEST’e gelen bir vatandaş,"Yaşım 18. Tekirdağ’dan buraya TEKNOFEST’teki mühendislerimizin yapmış olduğu araçları görmeye geldim. İlk Çelik Kubbe’yi gördüm. HİSAR, KORKUT, EJDERHA olsun gerçekten beni çok etkiledi. Bunları yakından görüp dokunma fırsatımız olduğu için içimde çok büyük bir heyecan var diyebilirim. Mühendislerimizle gurur duydum. Buraya gelmek için çok uzun yollardan, süreçlerden geçtik. Şu anda milli savunma sanayimiz güzel gidiyor. Çok kalabalık bir ortam var. Herkes meraklı, desteğimiz tam. KIZILELMA, AKINCI’yı televizyonda görmüştüm açıkçası bu kadar büyük olduklarını düşünmemiştim. Yanlarındaki füzeleri, roketleri falan gördüm" dedi.

"Uçaklardan, atmosferden, bu kadar kalabalık olmasından gerçekten çok etkilendim"

TEKNOFEST’in kalabalığından etkilendiğini söyleyen Kaan Selvi, "Eskişehir’den geldim. Açıkçası çok mutluyum, ileride belki mesleğim olacak. Bir sürü uçak görüyoruz. Uçakları seviyorum, havacılığı seviyorum, iyi ki buradayım. Uçaklardan, atmosferden, bu kadar kalabalık olmasından gerçekten çok etkilendim. Uçaklar haberlerden çok küçük görünüyordu ama beklediğimden daha büyük, daha etkileyici çıktı. Gurur duyuyorum. Ben Sabiha Gökçen’de uçak bakım alanında okuyorum. 11. Sınıf öğrencisiyim. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Bölümünü düşünüyorum. Savaş pilotu ya da hava subayı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk milleti için çok değerli bir festival"

Uçakların büyüklüğüne dikkat çeken Yiğit Öztürk ise, "Türk milleti için çok değerli bir festival. Gerçekten televizyondan çok küçük görünüyor ama burada gayet büyük olduğunu görüyoruz. Birçok uçak var. Onları yakından görmek ve pilotlarla fotoğraf çekinmek gibi bir imkana sahibiz. Gelecekte uçak bakım alanında tekniker olmak istiyorum" diye konuştu.

"Gerçekten çok eğlenceli bir ortamı var"

TEKNOFEST’te eğlendiğini belirten Aslı Ece Duman, "16 yaşındayım. Büyüyünce uçak mühendisi olmak istiyorum. İlk defa TEKNOFEST’e geliyorum ve daha önce böyle bir şeyle karşılaşacağımı düşünmemiştim. Gerçekten çok eğlenceli bir ortamı var. İçerisi çok güzel" dedi.