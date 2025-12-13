Bursa’da seyir halindeki süslü otomobil, arka camına yazılan notla görenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu istikametinde seyir eden bir kadın sürücünün otomobili, ilginç süslemesiyle dikkat çekti. Düğün arabasını andıracak şekilde süslenen otomobilin arka camında yer alan "6 yılın sonunda para verip boşandım" yazısı, trafikteki sürücülerin yüzünü güldürdü.

Seyir halindeki aracı fark eden diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Kısa sürede sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni ve yorum aldı.

Renkli görüntülere sahne olan olayda, sürücünün boşanmasını esprili bir dille kutlaması, trafikteki vatandaşlara tebessüm ettirdi.