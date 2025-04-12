Nisan ayı Belediye Meclis Toplantısı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında dün gerçekleştirilirken, 12 gündem maddesi görüşüldü. 2024 yılına dair faaliyet, denetim ve plan bütçe komisyonu raporları oy birliğiyle kabul edilirken, Belediye Encümen üyesi seçimlerinde yaşanan siyasi çekişme ve ortaya çıkan sürpriz oldu.

MHP ve Yeniden Refah Partisi, CHP’nin adayını destekledi

Gündem maddesinde Pazaryeri Belediye 2 Encümeni üyeliği için AK Parti Ünal Çora ve Özcan Özkar’ı aday gösterirken, CHP meclis üyeleri Remzi Ataman MHP’li meclis üyeleri ise, Selçuk Sibir’i gösterdi. 1 Belediye başkanı ile 10 meclis üyesi bulunan Pazaryeri Belediyesinde yapılan kapalı oylamada her 2 adaya da 5’er oy çıktı. 5 AK Partili meclis üyesi kendi üyelerine oy verirken, MHP ve Yeniden Refah Partisi, CHP ise çıkardıkları 2 adaya 5’er oy verdi.

Kur’a çekimine gitti

Yapılan oylamada, her iki aday listesi eşit oy alınca kura çekimine gidildi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in kura ile belirlediği encümen üyeleri, AK Partili Ünal Çora ve Özcan Özkar oldu.

Toplantıda ayrıca, belediyeye ait 228 ada 5 parselde yer alan Ticaret ve Kültür Merkezi binasındaki iş yerlerinin satışı da görüşüldü. Bu madde, muhalefetin karşı çıkmasına rağmen AK Parti’nin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, toplantının sonunda alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.