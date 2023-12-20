Adalar cenneti Endonezya’da irili ufaklı 17.500 civarı ada bulunmaktadır. Bu adaların her biri turizm cenneti olarak kabul edilir. Endonezya’nın turizm merkezi olarak kabul edilen en önemli üç adası Java, Sumatra ve Bali adalarıdır. Başkenti Densapar olan Bali Adası, dev tapınakları, tarihi kalıntıları , enfes denizi, sörf yerleri ve muhteşem doğası ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti çeker. Endonezya cenneti Bali adasında Singaraja, Kuta ve adanın kültür merkezi olarak bilinen Ubud en önemli yerleşim merkezleridir.

Bali adası, Endonezya’nın Sundra adasının batısında yer alır. Ada nüfusunun %94 gibi önemli bir kısmını Hindular oluşturmuştur. Bali’nin en yüksek noktası Agung Yanardağı’dır. Bu yanardağ hala aktif bir yanardağıdır.

Bali’ye Ne Zaman Gidilir?

Endonezya genelinde yaşanan 2 mevsim bulunmaktadır. Yılın 6 ayı yağmurlu, geri kalan 6 ay ise kuru sezon olarak geçer. Yani sıcaklıklar ve nem oranı yüksektir. Dünyanın en çok turist çeken ve Türkiye’den de ziyaretin çok olduğu Bali adasına en rahat gidilecek zamanlar Mayıs ayı, Eylül ve Aralık ayları sonları ve Ocak ayı ortasında gidilir. Bu sezon yüksek sezon olarak tabir edilir. Noel ve yılbaşı zamanı oteller %100 doluluk oranı yaşar ve fiyatlar zirve yapmış ise bu sezon da kuru sezon olarak bilinir.

Ara sezonda ise Java ve Sumarta’da yağmurların başlama mevsimine kadar sıcaklıklar 20-21 derece civarlarında seyretmektedir. Şubat ayından Kasım ayına kadar da Flores, Gili ve Lambok gibi adalar en çok yağış alan bölgelerdir. Endonezya’da Çin yeni yılı zamanı da doluluk oranı en üst seviyeye ulaşmaktadır. Doluluk oranı yüksek olduğu zamanlarda tüm fiyatlar çok yükselir.

Bali’de Gidilecek Yerler

17.500 ‘e yakın ada sayısıyla, masmavi denizleri, muhteşem sahilleri, dev tapınakları, tarihi yerleri, birbirinden güzel eğlence merkezleri ile dünyanın cennetlerinden Bali’yi gezmek için biraz daha uzun vakit ayırmanız gerekir. Türk vatandaşları için Endonezya’ya vize istenmemektedir. Sadece Endonezya cenneti Bali adasına girişte ödediğiniz cüzi bir miktar ile 30 gün tatilin tadını çıkartabilirsiniz. Bali bir kaç sayfaya sığmayacak kadar çok gezilecek yeri olan bir cennet köşedir.

Tanah Lot Tapınağı

Deniz tanrısına adanmış Tanah Lot tapınağı, deniz içindeki kayalıklara inşa edilmiş olması mı yoksa muhteşem atmosferinden midir bilinmez, en fazla turist çeken yerlerin başında gelir. Yalnızca ibadet için girilebilen tapınağa ziyaretçi girişi yapılmamaktadır. Eşsiz gün batımı ile muhteşem bir atmosfer yaratan Tanah Lot tapınağı, gezi listemizde üst sırada yer alıyor.

Mount Kawi Kaya Oymaları

İlginç bir oluşum olan Mount Kawi kaya oymaları, Bali’nin kültür merkezi Ubud’un kuzeyinde, Pakeristan vadisinde kayalara oyulmuş 10 adet heykelden oluşmaktadır. Bölgede halen aktif olan ve dinsel törenlerin yapıldığı bir de tapınak bulunmaktadır. Kral Anak Wungsu ve ailesi anısına yapılmış kraliyet tapınağı olan kaya oymaları, dünyanın eşsiz arkeolojik bölgelerinden biridir. Ubud’un muhteşem yeşil tabiatı ile bütünleşen bu yer listemizde 2.sırada.

Banyumala Twin Waterfalls – Banyumala İkiz Şelaleleri

Berrak ve soğuk suyu ile doğanın nimetlerinden biri olan ikiz şelaleler, trekking için uygun bir alan ancak rahat bir ayakkabı tercih etmeniz ve kaygan zemine dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuklar için ücretsiz olan şelalelere giriş için büyükler çok az bir ücret ödüyor. Yüzmek için ideal olan şelaleler yeşilin içindeki muhteşemliğiyle tam bir terapi merkezi. Çevresinde pek fazla yapılaşma olmadığı için yanınızda yiyecek ve su bulundurun.

USS Libarty Gemi Enkazı

Dalış tutkunlarının bir numaralı mekanlarından USS Liberty gemisi enkazı, insanları suyun altında etkileyici bir dünyaya götürüyor. Şnorkelle ve rehber eşliğinde dalış yapacağınız batığı gezerken birbirinden renkli ve ilginç deniz canlıları ile unutulmaz bir macera yaşıyor ve hiç bilmediğiniz bir dünyanın kapılarını açıyorsunuz. İyi derecede yüzme ve dalış biliyorsanız asla kaçırılmayacak bir fırsat.

Samastra Lifestyle Village

Bali’nin restoran, kafeteryaları alışveriş marketleri ile ailenizle vakit geçirip sakince sohbetinizi edebileceğiniz bir yer. Özellikle dondurma satış yerlerinin bulunduğu bu yere ailenizle birlikte rahatça gidebilirsiniz.

Ulun Danu Beratan Temple

Etrafı krater gölü olan Beratan gölü ile çevrili, güzellikte Tanah Lot ile yarışabilecek bir tapınak. Çok görkemli bir tapınak olmasa da dağ ve göl manzarası ile büyüleyici bir ortam yaratıyor. Bir Hindu tapınağı olan Ulun Danu Beratan, göl tanrıçası “Devi Danu”‘ ya adanmış bir tapınak. Bali adasındaki 4 önemli tapınaktan biri. Görenlere gölün içinden yükselen büyük bir ağaç izlenimi veriyor. Bali seyahatlerinde gidilmesi gereken yerlerden biri.

Beratan Lake – Beratan Gölü

İçinde Ulun Danu Beratan tapınağının da şer aldığı bir krater gölü. Denpasar’da Pedugul yakınlarındaki dağlarda yer alan Beratan gölü, Bali’nin kalabalık ortamından kaçıp sakinlik ve huzur arayanlar için uygun bir yer. Gölde tekneyle gezmek ve manzaranın tadını çıkartmak istiyorsanız güneşli bir günde gitmeniz tavsiye olunur.

Telaga Waja River – Beyaz Su Nehri

Rafting tutkunlarının bir numaralı mekanı Telaga Waja Nehri, adrinalin tutkunlarını bekliyor. Tur şirketlerinin de gözdesi olan bu çılgın nehir maceranın dibine vurmak isteyenler için mükemmel bir ortam yaratıyor.

Bali Butterfly Park- Bali Kelebek Parkı

Bali adasının kelebek diyarı Bali Butterfly Park, değişik renklerde ve çok büyük boyutlarda kelebekleri de görebileceğiniz bir park. Sadece kelebekler değil, başka tür canlılara da rastlayabildiğiniz botanik parkın içindeki Kelebek Müzesinde birbirinden cins kelebek türlerini de tanıma imkanınız vardır.

Yellow Bridge – Sarı Köprü

İki güzel kıyıyı birbirine bağlayan Sarı köprü, insanların ve motosiklet gibi küçük araçların geçişine açık. Köprü üzerinden doğru muhteşem bir nehir manzarasına sahip. Görülmesi gereken huzur mekanlarından biri.

Agung Yanardağı

Uzun ve zorlu bir tırmanıştan sonra zirveye çıktığınızda buna değer diyeceğiniz eşsiz bir manzara sunan Agung, Bali’nin Lambok adası üzerinde bulunuyor. Dağa tırmanmak isterseniz bir rehber eşliğinde ve soğuğa karşı koruyucu kıyafetlerle tırmanmanız doğru olur. Size bambaşka bir deneyim yaşatan Agung Yanardağı en son 1960 yılında faaliyete geçmiş. Agung’un heyecan dolu bu yolculuğuna çıkmadan Bali ziyaretinizi tamamlamayın.