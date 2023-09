Enerji ve enerji depolama nedir?

Yararlı iş yapabilme yeteneğine enerji denilmektedir. Birçok farklı güç türü bulunmaktadır. Ancak temelde güç(enerji) tamamen farklı iki sınıfa ayrılabilir. Birincisi bu gücün nasıl değiştiği ya da enerjinin nasıl aktığı, cereyan ettiğidir ki bu ikisi aynı kapıya çıkmaktadır. İkincisi de gücün nasıl depolandığı dır. Birinci, kimyasal enerji, elektrik enerjisi, ısı enerjisi vb. İkincisinde ise, iç enerjiden, elektrik alan enerjisinden, potansiyel enerjiden, kinetik enerjiden vb. güç tiplerinden bahsedilmektedir. Genel olarak bu iki güç çeşidinden birçok kaynakta tek bir çeşidi gibi bahsedilmektedir. Bu güç çeşitleri, ısı, manyetik, radyasyon, kinetik, potansiyel, mekanik, elektrik, nükleer, elastik, termal, yer çekimi gibi birçok farklı türde olabilir.

Depolama ihtiyacı

Günümüzde yenilenebilir enerjiye olan yönelim, depolama teknolojilerinin kullanımını da zorunlu kılmakta, bu da yeni, daha verimli depolama teknolojilerine olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Bir tek güç depolama tekniği her zaman ve her koşulda, her uygulama için uygun olmayabilir. Hangi yöntemlerden hangisinin kullanılacağının belirlenmesi için, ön çalışma ve maliyet analizlerinin düzgün şekilde yapılması ve en doğru yöntemin itinayla seçilmesi gerekir.

Enerji çeşitleri

Mekanik Enerji: Faydalı iş yapabilen hareket enerjisine denilmektedir. Hareket enerjisi bir iş yaptığında mekanik güç olarak ortaya çıkmaktadır. Elde edilen mekanik güç ile her hangi bir iş yapılabileceği gibi elektrik enerjisi de üretilebilmektedir.

Isı Enerjisi: Kömür, petrol, linyit, doğalgaz gibi yakıtların yakılmasıyla ısı enerjisi ortaya çıkmaktadır.. Evlerimizde, kışın ısınmak, mutfak ve banyoda sıcak su elde etmek, yemek pişirmek için ısı enerjisinden sıkça faydalanılmaktadır.

Kimyasal Enerji: Kimyasal tepkime sonucunda ortaya çıkan enerjiye kimyasal enerji adı verilmektedir. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız pil ve aküler kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren düzeneklerdir. Pil ve akülerde elektrik enerjisinin depolanması kimyasal yöntemlerle yapılmaktadır. Kimyasal güç; mekanik, ısı ve ışık enerjisine dönüştürülebilmektedir.

Nükleer Enerji: Uranyum, Plütonyum gibi ağır atomların bölünmesi veya helyum, hidrojen, lityum gibi hafif çekirdeklerin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Günümüzde birçok ülke, nükleer enerjiden elektrik enerjisi elde etmek amacıyla faydalanmaktadır.

Yerçekimi Enerjisi: Yerçekimi sonucunda faydalı iş yapılmasını sağlayan enerjiye yerçekimi enerjisi adını vermekteyiz.

Elektrik Enerjisi: Cisimlerin atom yapısındaki elektronların hareket etmesiyle oluşan kuvvete elektrik enerjisi adı verilmektedir. Elektrik enerjisi maddeye ait bir özelliktir.

Enerjinin depolamanın önemi

Nüfus artışı ve sanayileşmeden dolayı tüketim artmaktadır. Bu tüketimin karşılanması amacıyla mevcut güç kaynaklarımızdan daha etkili bir biçimde yararlanmak giderek artan bir önem kazanmaktadır. Böylelikle arz talebindeki hızlı artışın karşılanması için, yenilenebilir güç kaynaklarından elde edilen güç verimli bir şekilde depolanması ve ihtiyacı karşılayacak en uygun dönüşümlerin geliştirilmesi yararlı olabilir. Geleceğimiz için bu gücü depolamak bu yüzden önemlidir. Gelecekte çocuklarımızı zora sokacak güç sıkıntısı yaşatacak her şeyden kaçınmalıyız.