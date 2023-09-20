El karıncalanması, dikkate alınması gereken bir rahatsızlıktır ancak el karıncalanmasına neden olan hastalığın daha çok dikkate alınması gereklidir.

Hastalıklar yalnızca ana semptomlarıyla kendilerini göstermezler. Kendilerine ek olarak farklı rahatsızlıklarla da ortaya çıkabilirler. Özellikle diyabet, karaciğer problemleri, parkinson, obezite ve daha birçok durum, el karıncalanmasının temel sebebi olabilir. El karıncalanmasının bazı durumlarda yapılan aktiviteler sonucunda bazı durumlarda ise durduk yere ortaya çıktığı görülür. Karıncalanma nedeniyle hastanın gündelik yaşamını sürdürmesi pek mümkün olamayabilir. Özellikle mesleği gereği elini çok kullanıyorsa, iş hayatının bir bölümü sırf bu rahatsızlık yüzünden aksayabilir. Bu yüzden bir anca sebebinin araştırması ve tedavi işlemlerinin başlaması gerekir.

El karıncalanması, bazı hastalarda bilekten ele kadar bazı hastalarda ise kolla birlikte görülür. Kolla birlikte görülen karıncalanmalar, ciddi sağlık problemlerine işarettir. Özellikle çeşitli nedenlerden ötürü sinirlerde baskı oluştuğu ve bu yüzden de karıncalanmanın meydana geldiği söylenebilir.

El Karıncalanması Neden Olur?

“El karıncalanması neden olur?” sorusu, söz konusu sağlık sorununu yaşayan bireyler tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. Karıncalanmanın birçok hastalıktan kaynaklanması kuvvetle muhtemel bir durumdur. Bu yüzden hastanın sağlık öyküsüne göre hastalıkların tespit edilmesi ve gerekli tetkiklerin uygulanması gerekir.

El karıncalanmasının temel olarak sebepleri şu şekildedir:

Boyun ve bel fıtığı sonucunda sinirlerde görülen sıkışmalar,

Obezite ve şeker hastalığının sinirlere baskı uygulaması,

Düzensiz beslenme nedeniyle gelişen vitamin eksiklikleri,

Mesleki deformasyon nedeniyle kaslara çok yüklenme ve buna bağlı olarak gelişen kas yıpranmaları, sinir zedelenmeleri,

Beyin hastalıkları veya çeşitli nedenlerden ötürü ortaya çıkan beyin kontrol mekanizması problemleri,

Hareketsiz yaşam,

Dar ve hareket etmeyi zorlaştıracak şekilde giyinmek,

Alınan darbeler sonucunda sinirlerin hasar görmesi,

Daha önce yaşanan kırık, çıkık ve çatlak gibi sorunların yanlış bir şekilde tedavi edilmesi,

gibi birçok sorun, el karıncalanmasının ortaya çıkmasına neden olur. Hastanın ailesinde de böyle bir problem varsa, yukarıda saymış olduğumuz maddelere özen göstermesi gerekir.

El Karıncalanmasının Tedavisi

El karıncalanmasının tedavisi için öncelikle hastanın durumu incelenir. Karıncalanmaya neden olan ve el sinirlerine bu yönde baskı yapan etkenler tespit edilmeye çalışılır. Yapılan tetkikler sonucunda alınan sonuçlara göre tedavi uygulanmaya başlanır. Cerrahi tedavi, ilaç tedavisi, fizik tedavi ve medikal tedavi, karıncalanma problemini gidermek adına uygulanan tedavi yöntemleridir.

Cerrahi müdahale, özellikle beyin problemi veya sinir sıkışması tarzı problemleri olan hastalarda uygulanır. Medikal tedavi ise mesleki deformasyon, travmaya bağlı gelişen uyuşmalar ve kırık ya da çatlak tedavileri sonrasında tercih edilir. İlaç tedavisi ve fizik tedavi, genel olarak birlikte uygulanır. Hastanın durumuna göre tüm tedavi yöntemleri kombinasyon olarak bir arada kullanılabilir.